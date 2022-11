Mainzer Weihnachtsmarkt beginnt am 24. November

per Mail teilen

In diesem Jahr findet der Markt auf den Domplätzen zwar ohne Corona-Beschränkungen statt. Es gibt aber Energiesparmaßnahmen.

Karussells und handgemachtes Spielzeug lassen die Kinderherzen auf den Domplätzen höher schlagen. Aber auch die Erwachsenen kommen in diesem Jahr nicht zu kurz. Essensstände mit Gebäck, Reibekuchen und Süßigkeiten wechseln sich mit Glühweinständen ab.

Preise bleiben trotz Kostensteigerung gleich

Für die Marktbeschicker ist es der Abschluss eines für Corona-Bedingungen bislang erfolgreichen Jahres. Auch deshalb hält die Stadt Mainz in diesem Jahr wieder die Hand auf. Die Ermäßigung der Standgebühren um 75 Prozent, von der die Maktbeschicker im vergangenen Jahr noch profitierten, fällt diesmal weg.

Trotzdem sollen für die Besucher die Preise weitgehend gleich bleiben. Der Glühwein, versichert der Vorsitzende der Mainzer Schausteller und Marktbeschicker Marco Sottile, wird genauso viel kosten wie zuletzt.

Stadt muss Energie sparen: Musik nur unplugged

Frühe Besucher des Mainzer Weihnachtsmarkts werden allerdings nicht in ein vorweihnachtliches Lichtermeer getaucht. Denn der Lichterhimmel auf dem Marktplatz wird wegen der hohen Stromkosten erst um 17 Uhr angestellt. Im vergangenen Jahr, so die Stadt, habe man an dunklen Tagen auch schon mal dauerhaft die Beleuchtung brennen lassen.

Auch Musikgruppen spüren den Sparzwang. Nur, wer beim musizieren auf Strom verzichtet, darf auftreten. Unplugged Orchester also statt Weihnachtsmusik aus Lautsprechern.

Erstmals seit Corona ohne Einschränkungen

Die Besucher, da ist sich Manuela Matz, CDU-Wirtschaftsdezernentin der Stadt, sicher, werden die Einschränkungen akzeptieren. Denn immerhin gibt es erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder uneingeschränkte Vorweihnachtsstimmung rund um den Dom.

Im Jahr 2021 brauchten Besucherinnen und Besucher des Mainzer Weihnachtsmarktes noch ein Bändchen. Es galt die 2G-Regel. In diesem Jahr gibt es keine Corona-Einschränkungen mehr. dpa Bildfunk Arne Dedert

Auch für die Sicherheit sei gesorgt, so Matz. Eine Videoüberwachung des Marktplatzes soll der Polizei schnell anzeigen, wenn etwas passiert ist oder auch, wenn die Besucherströme gelenkt werden müssen. Zufahrtssperren sollen zudem verhindern, dass Fahrzeuge auf den Weihnachtsmarkt fahren können.

WinterZeit-Märkte ergänzen Weihnachtsmarkt

Ergänzt wird der Weihnachtsmarkt noch durch die sogenannten "WinterZeit"-Märkte am Hauptbahnhof, auf dem Schillerplatz, auf dem Neubrunnenplatz und dem Hopfengarten. Sie haben teilweise länger geöffnet, am Neubrunnen- und am Schillerplatz beispielsweise auch zwischen den Jahren.