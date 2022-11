Weihnachtsmärkte in der Pfalz: Personal dringend gesucht

Vor dem Start der ersten Weihnachtsmärkte in der Pfalz suchen viele Standbetreiber händeringend nach Personal. In Ludwigshafen beginnt am Mittwoch der erste Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz.

In Speyer suchen Schaustellerfamilien des Weihnachtsmarkts derzeit noch händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an den Ständen helfen. Dort beginnt nach Auskunft der Stadt am 14. November der Aufbau.

So soll es in Speyer bald aussehen. Für Aufbau und Mitarbeit brauchen die Schausteller aber noch mehr Personal. SWR

Auch in Landau benötigen einige Beschicker nach Angaben der Verwaltung noch Personal für den Thomas-Nast-Nikolausmarkt, der am 24. November eröffnen wird. Die Weihnachtsmärkte können aber trotz des Personalmangels stattfinden. Gestiegene Einkaufspreise und Personalmangel hatten die Schausteller in ganz Rheinland-Pfalz schon die vergangenen Wochen beschäftigt.

Sponsoren für Adventsaktion in Neustadt gesucht

In Neustadt an der Weinstraße sucht die Bürgerstiftung noch Sponsoren für den riesigen Rathaus-Adventskalender. In der Weihnachtszeit wird im Neustadter Rathaus vom 1. bis 24. Dezember jeweils um 18 Uhr ein neues Fenster beleuchtet. In diesem Jahr leuchten in diese Jahr die "wunderbaren Motive der Kinderbuchillustratorin Annette Swoboda", so die Stadt. Sie zähle zu den gefragtesten und bekanntesten Kinderbuchillustratorinnen Deutschlands.

Mit einer Spende von 1.200 Euro pro Fenster könnten Interessierte das Projekt unterstützen, so ein Sprecher der Bürgerstiftung. Zusätzlich wird es eine Ausstellung der Künstlerin in der Villa Böhm geben.