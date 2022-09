Die Weihnachtsbeleuchtung bleibt in Mainz in diesem Jahr an

Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin will in diesem Winter trotz gestiegener Energiepreise nicht auf die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt verzichten.

Manuela Matz (CDU) sagte, die Weihnachtsbeleuchtung vermittle ein heimeliges Gefühl. Das sei auch in schwierigen Zeiten wichtig. "Die Menschen erfreuen sich daran und deshalb geht es nicht nur darum, Lichter anzumachen, sondern auch die Botschaft zu vermitteln, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt", sagte Matz.

Bei den Lichtern handele es sich ausschließlich um LED-Lampen, die besonders energiesparend seien, so Matz. Deswegen sollte die Weihnachtsbeleuchtung auch nicht abgeschaltet werden.

Aufgrund der unerwartet hohen Gewerbesteuereinnahmen hatte die Stadt Mainz im Juli mehrere Sonder-Pakete verabschiedet. Dazu zählen auch eine Förderung von 30.000 Euro für die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr.

Neue Kampagne für Innenstadt vorgestellt

Das Thema Weihnachtsbeleuchtung kam bei einer Pressekonferenz am Mittwoch auf, bei der es um eine neue Kampagne ging, die Lust machen soll, in die Mainzer Innenstadt zu kommen. Dadurch sollen Handel, Gastronomie und Kultureinrichtungen gestärkt werden.

Die Kampagne stelle bewusst Menschen in den Mittelpunkt, hieß es bei der Präsentation. Unter dem Motto "Rein in die City!" startet die Kampagne am 16. September. Herzstück sind vier etwa 1, 60 Meter große rote Buchstaben - und zwar ein M, ein A, ein N und ein Z - also Mainz ohne I.

Da, wo das I stehen würde, können sich Menschen hinstellen, um zum Beispiel Fotos von sich zu machen. Die Idee für diese Selfie-Kulisse hatte die Agentur Bartenbach aus Mainz. SWR C. Lutz

Die Buchstaben sind auch auf den Werbeplakaten zu sehen oder dekorieren Schaufenster in der Innenstadt. Die Kapagne richtet sich nach Angaben der Stadt an Menschen aus Mainz, der Region und an Touristen in einem Radius von etwa 50 Kilometern um Mainz.

"Das, was unsere Stadt ausmacht, sind ihre Menschen"

"Wir werden positive Imagewerbung für den Wirtschaftsstandort Mainzer Innenstadt schaffen und diese als Erlebnisstadt positionieren", sagte Matz. Es wird auch Flyer, Internetwerbung, Socialmedia-Posts, Aufkleber und Postkarten geben.

Das Geld für die Kampagne stammt unter anderem aus einem Förderprogramm des Landes. Kooperationspartner sind unter anderem Mainz Citymanagement e.V., die Werbegemeinschaft und die Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen.