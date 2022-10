Weihnachtsbeleuchtung in vielen Städten im Westen der Pfalz

Trotz der Energiekrise haben sich viele Städte in der Westpfalz bewusst für festliche Beleuchtung entschieden. Nur die Stadt Kaiserslautern macht hier eine Ausnahme.

Die Stadt Kaiserslautern will nach eigenen Angaben komplett auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Mit der Maßnahme soll jetzt während der Energiekrise Strom gespart werden. Kaiserslauterns Oberbürgermeister Weichel bezeichnet die Maßnahme als richtigen Schritt.

"Die dadurch eingesparten 10.500 kWh mögen wenig klingen, aber auch kleine Schritte tragen einen Teil zum großen Ganzen bei."

Kein Weihnachtszauber in Kaiserslautern

Der Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung betrifft die Lichterketten über den Straßen und die illuminierten Platanen in der Innenstadt, ebenso die Lichterketten am Weihnachtsbaum an der Ecke Marktstraße / Fackelstraße. An der Straßenbeleuchtung und den Laternen in der Stadt soll sich den Angaben nach hingegen nichts ändern.

Pirmasens und Kusel setzen auf stromsparende Weihnachtsbeleuchtung

Die Städte Pirmasens und Kusel hingegen planen auch in diesem Jahr mit Festbeleuchtung. Allerdings auch hier in etwas kleinerem Rahmen und stromsparend. So haben beide Städte eigenen Angaben nach bereits vor Jahren die Weihnachtsbeleuchtung auf stromsparende LED-Lichter umgerüstet. Wie ein Sprecher der Stadt Pirmasens auf Anfrage mitteilte, verbrauche die Illumination in der Adventszeit über das gesamte Stadtgebiet hinweg weniger als 5.000 Kilowattstunden Strom. Trotz des niedrigen Verbrauchs wolle man prüfen, die Brenndauer der Beleuchtung eventuell etwas zu kürzen.

Straßenbeleuchtung bleibt

Sowohl in Kusel als auch in Pirmasens gebe es keine Pläne, an der Straßenbeleuchtung und den Laternen in den Städten etwas zu ändern. In beiden Städten seien auch hier bereits stromsparende LEDs verbaut. Lediglich über eine Verkürzung der Brenndauer wird aktuell nachgedacht, sagt der Kuseler Bürgermeister Hartloff (SPD). Da sei aber noch nichts entschieden.

Landkreis Kusel hat Beleuchtung der Burg eingestellt

Auch der Landkreis Kusel spart Energie und hat eigenen Angaben nach bereits die Lampen abgestellt, die die Burg Lichtenberg beleuchtet haben. Die Wegbeleuchtung innerhalb der Burg sei bereits auf LED umgestellt worden, leuchte aber dennoch nur an den Hauptwegen dauerhaft. Der Landkreis Kusel will auf der Burg weitgehend auf Weihnachtsdekoration und Beleuchtung verzichten.