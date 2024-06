Alle Informationen zur Kommunalwahl und zur Europawahl 2024 live im Ticker: Prognosen, Hochrechnungen, Ergebnisse und Reaktionen - alles, was für Baden-Württemberg wichtig ist.

9:11 Uhr Vor der Kommunalwahl 2024: Was sind die wichtigsten Themen? 1.101 Städte und Gemeinden gibt es in Baden-Württemberg. Und in allen werden morgen Gemeinde- und Ortschaftsräte gewählt. Nicht zu vergessen die 35 Landkreise und neun kreisfreien Städte, in denen Kreisrätinnen und Kreisräte zur Wahl stehen. Welche Themen bewegen die Menschen in den Kommunen? Was sind vor Ort die wichtigsten Probleme? Das wurden Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger in einer repräsentativen Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap gefragt. Den sogenannten BW-Trend hat der SWR und die "Stuttgarter Zeitung" in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: In der eigenen Stadt oder Gemeinde ist den Menschen das Thema Verkehr und Mobilität am wichtigsten (29 Prozent). Die Aufnahme und Integration von Geflüchteten stellen für knapp jeden Fünften die größte Herausforderung dar (18 Prozent). Für fast ebenso viele ist bezahlbarer Wohnraum von zentraler Bedeutung (17 Prozent). Hier die Ergebnisse im Überblick: Umfragebasis für den akuellen BW-Trend Der BW-Trend ist eine repräsentative Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der Stuttgarter Zeitung (StZ). Das Berliner Meinungsforschungsinstitut hat dafür im Zeitraum vom 7. bis 14. Mai 2024 1.148 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg befragt (674 Telefon- und 474 Onlineinterviews). Sendung am Do. , 16.5.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

9:00 Uhr Hochwasser: Verlorene Briefwahlunterlagen - Frist bis 12 Uhr Wahlberechtigte, deren Briefwahlunterlagen noch nicht angekommen sind oder die die Unterlagen durch das Hochwasser am vergangenen Wochenende nicht mehr benutzen können, müssen sich beeilen. "Da drängt die Zeit, da müssen sich die Wählenden nun selbst kümmern. Wer seine beantragten Briefwahlunterlagen bisher nicht erhalten hat oder wem das Hochwasser zu Hause diese Unterlagen unbrauchbar gemacht hat, sollte jetzt schnell sein und auf die zuständige Gemeindebehörde zugehen", sagte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch am Freitag. Bei den Gemeinden könnten neue Unterlagen beantragt und abgeholt werden. Am einfachsten sei es, die Briefwahl an Ort und Stelle zu nutzen - also den Wahlumschlag bei der Gemeinde ausgefüllt wieder abzugeben, empfiehlt sie. Neue Wahlscheine können laut Nesch in Baden-Württemberg noch bis 12 Uhr erteilt werden. Für das Hin- und Hersenden der neuen Unterlagen per Post reiche die Zeit aber nicht mehr aus. Sendung am Fr. , 7.6.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4