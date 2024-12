Ein bewegtes Jahr endet - mit Nordlichtern über der Region, Diskussionen über Cannabis-Orte, wilden Fans bei der Fußball-EM und dem Wiederaufbau nach der Flut.

Ich bin Deborah Kölz, Regionalreporterin für das SWR Studio Stuttgart und grüße euch mit einem herzlichen After-Ho Ho Ho. Vollgefuttert mit Festtags-Fondue, dem Klang eines motiviert, aber schief vorgetragenen Flöten-Stücks noch im Ohr, ist gerade die perfekte Zeit, um den Blick nicht nur besinnlich auf die weiterhin warm leuchtenden Lichterketten zu richten, sondern auch zurück auf dieses Jahr. Das hat uns und euch in den vergangenen 52 Wochen bewegt.

Im Juni haben Starkregen und Überschwemmungen die Region Stuttgart getroffen. Besonders in den Kreisen Ludwigsburg, Göppingen und Rems-Murr waren die Menschen stark betroffen. In Rudersberg oder Schorndorf-Miedelsbach (beides Rems-Murr-Kreis) verwandelten sich die Straßen durch den vielen Regen in reißende Flüsse. Es gab mehrere Todesopfer. In Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) brach außerdem eine Lärmschutzmauer zur B10 durch den Wasserdruck.

Danach war in den Trümmern auf der Straße und zwischen dem Schlamm in den Häusern schnelles Aufräumen angesagt. Die Betroffenen bekamen schnell Hilfe von Nachbarn und anderen Menschen aus der Region. Diese vielen freiwilligen Helfer und die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sind für mich die Helden des Jahres.

Eine Familie aus Rudersberg hat am 18. Dezember 2024 bei SWR1 erzählt, wie sie ihre Metzgerei mit vielen Helferinnen und Helfern wieder aufgebaut haben und wie sie weiter kämpfen, um ihren Ort nach der Flut wieder lebenswert zu machen.

Ich habe diese Jahr gelernt: Es ist grundsätzlich erlaubt, im Auto beim Fahren Shisha zu rauchen. Das hat im März ein 33-Jähriger in Stuttgart-Zuffenhausen gemacht. Allerdings hatte er an dem Tag auch einen Unfall und sein Auto brannte aus. Deshalb kam erst später raus, dass er eine Shisha als Beifahrer dabei hatte.

Wie so ein Fall weiter geht und ob die Versicherung sowas bezahlt, dass hat mein Kollege Thomas Fritzmann am 8. März 2024 berichtet - und auch über einen krass mutigen Gastwirt, der Räuber in die Flucht geschlagen hat.

Und einen weiteren Life-Hack zum Merken hat meine Kollegin Katja Trautwein herausgefunden, nachdem die Autobahn GmbH wegen extrem verschmutzter Toiletten an Raststätten Alarm geschlagen hat.

Die Ekel-Bilder und Infos darüber, warum alle - Frauen, Männer und Kinder - den Klodeckel am besten immer runtermachen sollten, hat sie am 9. September 2024 zusammengetragen:

In diesem Jahr ging es in so manchem Wochenrückblick um Drogen. Im April trat das umstrittene Cannabis-Gesetz in Kraft. Deshalb wurde dann diskutiert, wo es definitiv verboten ist und ob man zum Beispiel beim Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen kiffen darf. Aber die krasseste Drogen-Story in diesem Jahr kam für mich vom Landeskriminalamt (LKA). Denn es musste in diesem Jahr 15 Tonnen Kokain vernichten, das bei ihnen gelagert war, nachdem es zu Untersuchungen nach Stuttgart gebracht worden war. Das ist dieses Jahr alles in einer Müllverbrennungsanlage in der Region Stuttgart gelandet.

Wie genau das mit dem schwer bewaffneten Konvoi ablief, ob das Kokain-Problem damit gelöst ist und wie schon mal ein paar Müllwerker Kokain beim Verbrennen geklaut haben, das hat mein Kollege Fabian Ziehe alles am 20. Juni 2024 erzählt:

Viel beschäftigt hat uns in diesem Jahr natürlich auch wieder Stuttgart 21 - vor allem die Nachricht, dass der Tiefbahnhof nicht wie angedacht Ende 2025 fertig wird, sondern erneut länger braucht.

Außerdem hat die Bahn im Streit mit der Stadt um die Mehrkosten von S21 in diesem Jahr vor Gericht verloren, will aber jetzt in Berufung gehen. Und nun kurz vor Jahresende möchte die Bahn Gelder vom Staat für das Projekt nicht abrufen. Aber es gibt Licht - zwar nicht am Ende des Tunnels, aber von oben in den neuen Tiefbahnhof: Das erste Glaslichtauge wurde enthüllt.

Mein Kollege und Bahn-Experte Frieder Kümmerer hat sich angeschaut, welche unterschiedlichen Berufe es so am Hauptbahnhof Stuttgart aktuell gibt. Und mein Kollege Philipp Pfäfflin hat nach den Sommerferien erforscht, wieso es eigentlich so oft Streit um die Fahrradplätze in den Zügen gibt.

Wie ein Ideenzug bei dem Ärger um Fahrräder in der Region Stuttgart helfen könnte, hat am 14. September 2024 viele von euch interessiert:

Eines meiner persönlichen Highlights des Jahres hat ganze vier Wochen gedauert: die Fußball-Europameisterschaft, die auch in Stuttgart ausgetragen wurde. Was für ein Trubel in der City! Mal positiv wild mit begeisterten Dänen, die den Biergarten leer trinken, mal tragisch, als es zu einer Messerattacke beim Public Viewing kam. Der mutmaßliche Angreifer steht nun übrigens vor Gericht.



Aber die vielen Menschen, die in Stuttgart gemeinsam gefeiert haben, waren einfach mitreißend - und es war eine besondere Ehre, ihre Geschichten vor, nach und beim Spiel in unseren Live-Tickern zu erzählen.

Das Studio Stuttgart hat zum Beispiel den Stadion- und Public Viewing-Tag am 26. Juni 2024 begleitet: