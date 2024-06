per Mail teilen

Nach dem tödlichen Messerangriff am vergangenen Freitag in Mannheim hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag zu der Tat und möglichen Abschiebungen auch nach Afghanistan geäußert. Er sei ganz klar dafür, "dass wir solche Leute abschieben". Hintergrund ist, dass der mutmaßliche Täter von Mannheim ein 25 Jahre alter Mann aus Afghanistan ist, der 2014 als Jugendlicher nach Deutschland kam.