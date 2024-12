Egal ob schief oder schön: Singen gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Oder? Klassiker wie "O du Fröhliche" oder "Feliz Navidad" werden überall geträllert. Macht das glücklich?

Wer singt, steigert sein Wohlbefinden und stärkt seine seelische Gesundheit. Das haben Studien gezeigt. Da passt es perfekt, dass es in der Weihnachtszeit viele Gelegenheiten zum Singen gibt - ob auf dem Weihnachtsmarkt, in der Schule, im Stadion, in der Kirche oder in den eigenen vier Wänden. Hallo, ich bin Ulrike Koch, Redakteurin im Studio Stuttgart, und ich weiß spätestens seit meinen ersten Chor-Erfahrungen in der 6. Klasse, wie schwierig es ist, immer den richtigen Ton zu treffen. Aber das ist jetzt egal. Denn das Wichtigste beim Singen ist ja, Spaß zu haben.

Egal, ob wir im Auto lauthals mitsingen, beim Staubsaugen vor uns hinsummen oder unter der Dusche heimlich grölen: Schon nach kurzer Zeit spüren wir, wie befreiend Singen sein kann und dass wir uns dabei einfach gut fühlen - das beweisen auch Studien. Laut der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) stärkt Singen sogar das Immunsystem, ist gesund für den Herz-Kreislauf und kann Ängste lösen. Das kann auch der Chorleiter der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, Rainer Johannes Homburg, unterstreichen.

Wenn man miteinander gesunden hat, ist man danach beseelt - der gemeinsame Atem, der gemeinsame Rhythmus... Es macht frei vom Alltäglichen.

Homburg singt beruflich viele Stunden in der Woche. Er hat auf SWR-Anfrage bestätigt, dass Singen glücklich macht, "weil man in Echtzeit mit anderen zusammen etwas tut". Der Chorleiter empfindet das als absolut bereichernd. Außerdem beschreibt er die Weihnachtszeit für einen Chor als besonders, da zu dieser Jahreszeit mehr Menschen singen wollen, sich für Musik interessieren oder in Konzerte gehen. Für Homburg ist Weihnachten stärker als der Rest des Jahres mit Liedern verbunden.

Wie würde Euer Lieblings-Weihnachtslied aussehen, wenn Ihr es in Emojis übersetzen würdet ? Vielleicht so 🚗🏠? Wir freuen uns, mit Euch Eure Emoji-Codes zu knacken.Posted by SWR4 on Monday, December 9, 2024

In prominenter Runde haben diese Woche viele Menschen gemeinsam in der Stuttgarter MHP Arena gesungen. Stars wie Andrea Berg, Vanessa Mai, "The Boss Hoss" und Patricia Kelly standen auf der Bühne und haben mit rund 15.000 Besucherinnen und Besuchern im Stadion Weihnachtslieder angestimmt. Begleitet wurden sie dabei von den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben und dem Christmas BellOrchestra.

Kollege Frieder Kümmerer war beim Weihnachtskonzert in der MHP Arena vor Ort und erzählt von einer außergewöhnlichen Stimmung: "Es war ein stimmungsvoller Abend, an dem alle eine tolle Zeit gemeinsam beim Singen hatten." Als die VfB-Spieler zum krönenden Abschluss auf der Bühne auftauchten, stimmten viele der Fans zuerst VfB-Gesänge an, bevor dann alle gemeinsam in "O du Fröhliche" einstimmten, erzählt er. "Das hat total gut zur Situation im Stadion gepasst!" Und das findet auch auch Manuela aus Dresden, dei extra nach Stuttgart kam. Wie sie sagt, war das schon lange ihr Wunsch gewesen.

Ich wollte das schon lange machen - mit allen Leuten gemeinsam im Stadion singen. Ich freue mich, das Feeling miterleben zu können.

Weil stimmungsvolle Musik im Advent oft dazugehört, gibt es auch auf vielen Weihnachtsmärkten ein breites Angebot: Chor-Auftritte, Glockenspiel-Konzerte, Mitsing-Angebote. Wären da nur nicht die GEMA-Gebühren. Weil die Kosten für die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) immer mehr steigen, haben in diesem Jahr einige Weihnachtsmärkte ihr Bühnenprogramm kürzen müssen - so auch der Esslinger Weihnachtsmarkt.

GEMA hin oder her - die Stimmung auf den Weihnachtsmärkten in der Region wurde durch die Gebühren aber nicht getrübt. Fleißig wurde auch hier geträllert - das hat meine Kollegin Aita Koha diese Woche auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart miterleben können. Beim Stand von Weihnachtsmann und Co. haben viele Besucherinnen und Besucher zusammen mit SWR Moderator Michael Antwerpes, VfB-Vorstand Andi Wehrle und Moderatorin Birgit Pläcking gesungen. Hört selbst:

Wer jetzt erst richtig heiß aufs gemeinschaftliche Singen geworden ist, kann am Sonntag beim 6. Stuttgarter Weihnachtssingen auf der Waldau mitmachen. Die rund 8.200 Plätze im Gazi-Stadion sind zwar restlos ausverkauft, aber es gibt einen kostenlosen Livestream zum Mitsingen.

Die Liedtexte werden im Stadion und auch im Livestream angezeigt, so dass alle Sängerinnen und Sänger textsicher in die Weihnachtslieder mit einstimmen können. Das gemeinsame Singen wird zeitlich wie ein Fußballspiel aufgebaut sein: die erste Singzeit geht 45 Minuten, und nach einer 15-minütigen Verschnaufpause folgt dann die zweite Sing-Halbzeit mit ebenfalls 45 Minuten. Das Gazi-Stadion wird dabei weihnachtlich geschmückt sein und für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen.

Die Stuttgarter Kickers räumen am 4. Advent das Feld und bieten eine ganz besondere Atmosphäre beim Stuttgarter Weihnachtssingen im Gazi-Stadion auf der Waldau. Foto Bernd Eidenmüller

Singen gehört für viele zu Weihnachten dazu - ob in der Kirche oder im kleinen Familienkreis. Für mich persönlich gehören Weihnachtslieder spätestens beim Plätzchen-Backen oder Christbaum-Schmücken dazu. Wie ist das bei euch?

Gehört für euch Singen zur Weihnachtszeit dazu? Absolut. Ein Weihnachten ohne Lieder und Musik ist für mich unvorstellbar. 77,1%

Weihnachten hin oder her. Ich treffe nur schiefe Töne, daher lasse ich das mit dem Singen. 3,1%

Das ganze Jahr über singe ich selten, aber zu Weihnachten gehört es einfach dazu. 11,5%

Nur heimlich. Vor anderen Leuten ist mir das Singen peinlich. 1,5%

Ich höre lieber zu, bevor ich selbst anfange zu singen. 6,9%

