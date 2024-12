"An den Feiertagen koche ich wieder zu Hause"

In der Adventszeit oder an den Weihnachtsfeiertagen essen gehen - das gehört für viele Menschen in Baden-Württemberg zu einem gemütlichen Ausklang des Jahres dazu. Dass so ein Restaurantbesuch inzwischen richtig ins Geld geht, stört offenbar die Wenigsten. Viele Gastwirte merken aber, dass sich das Bestellverhalten der Gäste verändert hat - wie zum Beispiel in Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe.