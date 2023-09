per Mail teilen

Seit vergangenem Freitag hallen wieder Schreie und Gegröle über den Cannstatter Wasen. Wo die einen einen riesigen Spaß haben, sehen andere Probleme. In den vergangenen Jahren kritisieren vor allem die Grünen und das linke Bündnis im Stuttgarter Gemeinderat "FrAKTION", wie die Buden und Fahrgeschäfte gestaltet sind. Der konkrete Vorwurf: Sexismus.

Teils wurden Buden inzwischen umgestaltet. Während wir uns auf dem Wasen umgeschaut haben, haben wir aber vor allem gemerkt, dass sich unter den Zeichnungen und Puppen der Schausteller so mancher Star verbirgt. Könnt ihr sie alle erkennen?

Über die Eröffnung des Cannstatter Volksfest berichtete SWR Aktuell am 22.9.2023

Insbesondere die Verwaltung der Landeshauptstadt Stuttgart schmückte sich in den vergangenen Monaten nicht sonderlich mit Lorbeeren. Probleme in den Bürgerbüros, in der Kfz-Zulassungsstelle und allen voran bei der Ausländerbehörde. Unvergessen bleiben Zitate, bei denen sogar mir das Lachen vergeht.

Als ich kurz vor Öffnung mittags zur Behörde kam, hat mich der Security-Mann ausgelacht und gesagt, dass ich spätestens um 4 Uhr morgens hier sein müsste, um eine Chance auf ein Ticket zu haben.

Bei aller Liebe - preisverdächtig ist unsere Verwaltung weiß Gott nicht. Vermutlich wenn man sich die langen Schlangen wegdenkt, soll Stuttgart aber zu den romantischsten Städten Deutschlands gehören. Das behauptet zumindest die Reisewebsite Travelcircus. In ihrer kürzlich veröffentlichten Liste der romantischsten Städte Deutschlands, belegt Stuttgart Platz 8.

Richtig, die Dauerbaustellenstadt, die seit Jahrzehnten den Neckar nicht angebunden bekommt. Dafür werden auf dem Gewässer zumindest "traumhafte" Ballermann-Schiffsfahrten angeboten. Im Neckar schwimmen darf man dabei zwar auch nicht, doch keine Sorge. Der Kloakengeruch zieht auch wunderbar vom Schiff aus in die Klamotten ein. Ich spreche aus Erfahrung.

Deutlich nachvollziehbarer ist da für mich der sechste Platz, den die Barockstadt Ludwigsburg belegt. Parkanlagen, malerische Gebäudefassaden und jedes Jahr aufs neue die kunterbunte Kürbisausstellung. Diebische Freude löste hingegen Platz 10 bei mir aus. Was war denn da los liebe Heidelberger? Habt ihr eure Romantik verloren? Die laut Travelcirvus romantischste Stadt Deutschlands ist München.

Über die Gespräche der Stadt mit Trumpf berichtete SWR4 BW am 27.9.2023

Seit dieser Woche stehen in Herrenberg 20 Transparente von Holocuast-Überlebenden auf einem Realschulgelände. Schon in der ersten Nacht wurden vier der Transparente mit Nazi-Symbolen beschmiert - wie die Polizei inzwischen mitteilte: wohl durch einen 12-Jährigen. Trotzdem schlug der Fall hohe Wellen und brachte auch Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragten, Michael Blume, in die Stadt.

"Der Fall wurde großartig aufgearbeitet", sagte Blume dem SWR. "Es kommt leider immer wieder zu solchen Fällen. Dass die Schülerinnen und Schüler sich so hinter das Projekt stellen - so muss man mit solchen Situationen umgehen."

Blume lobte, dass sich die Schule sofort mit dem Künstler und der Polizei in Verbindung setzte. Auch dass sofort das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern sowie dem Verantwortlichen und dessen Eltern gesucht wurde, sei positiv. "Wenn wir so mit Antisemitismus umgehen, dann können wir ihn auch zurückdrängen und verhindern, dass sich Menschen radikalisieren", sagte Blume. "So schlimm der Fall war, Herrenberg geht gestärkt heraus."

Kurzzeitig stand im Raum, die Ausstellung zu beenden. "Aber die Schüler die das Projekt begleiten sind zu mir gekommen und haben mich gebeten, dass die Transparente trotzdem bleiben", sagte der Künstler Luigi Toscano. Die Ausstellung soll jetzt noch bis Mitte Oktober in Herrenberg stehen.

Über die Schmierereien in Herrenberg berichtete SWR Aktuell am 26.9.2023

