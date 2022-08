Kürbis-Dschungel im Blühenden Barock Ludwigsburg startet

per Mail teilen

Dieses Jahr verwandelt sich das Blühende Barock ab Freitag angesichts der Kürbisausstellung zu einem Dschungel: Mogli und der Bär Balu, Riesenameisen und Orang-Utans lassen grüssen.

Alle Dschungel-Motive werden aus Kürbissen gefertigt. Bei der Kürbisausstellung kommen von Freitag an bis Anfang Dezember der vergnügte Schwarzbär Balu und das Menschenjunge Mogli aus dem Dschungelbuch zu Besuch, ebenso ein buntes Chamäleon und eine riesige Blattschneider-Ameise aus dem Regenwald. Für Dschungel-Ambiente sorgen außerdem ein bunter Papagei, ein Orang-Utan und eine indigene Frau aus Südamerika.

Die Figuren von Balu und Mogli sollen noch mit Kürbissen verziert werden. SWR SWR

Mehr als 100.000 Kürbisse im Blüba

Beim Bummel durch den tropischen Regenwald im Blüba gibt es mehr als 600 Sorten der Herbstfrüchte zu entdecken. Wie die Kürbisse schmecken, kann im Blüba auch verkostet werden: es gibt Kürbissuppe, Kürbis-Reispfanne, Kürbis-Maultaschen, Kürbis-Käsespätzle, Spaghetti Kürbinese, Kürbis-Waffeln, Pommes-Kürbisse und als Erfrischung Kürbis-Secco oder -Schorle.

Dieser farbenfrohe Papagei ist mit Tausenden von Kürbissen behängt. SWR Vanessa Sieck

Wird das Kürbis-Weltrekordgewicht von 1226 kg übertroffen?

Das Unterhaltungsprogramm startet mit der lustigen Welt der Kürbisgnome Anfang September. Nach zwei Jahren Pause stürzen sich Mitte September die wagemutigen Kanuten in ausgehöhlten Riesenkürbissen wieder in die Fluten des Südgarten-Sees auf dem Blüba-Gelände. Deutschlands größte Kürbissuppe wird am 24./25.09. für einen guten Zweck zubereitet und Spannung versprechen die deutschen Meisterschaften im Kürbiswiegen Anfang Oktober und eine Woche später die Europameisterschaft.

Der 1.226 Kilogramm schwere Weltrekordkürbis trägt auch Sterne und einen Mond im Gesicht. SWR Ines Hennings

Kürbis-Schnitzen und Vorbereitungen für Halloween

Beim Riesenkürbis-Schnitzfestival Mitte Oktober greifen internationale Stars zum Messer. Kürbisschnitzen für alle heißt es ein Wochenende später und am Halloween-Wochenende Ende Oktober. Ab 29.10. wird die Ausstellung bis in die Abendstunden verlängert, denn Kürbiskunstwerken - von schaurig bis lustig - werden beleuchtet. Beim Schlachtfest der riesigen Siegerkürbisse Ende November kann man Samen kaufen und selbst Züchter werden.