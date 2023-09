Der Wasen startet am Freitag in Stuttgart mit dem Fassanstich. Nach dem Münchner Oktoberfest ist es das bundesweit größte Volksfest. Das Almhüttendorf gibt es nicht mehr, dafür ein anderes "Dorf".

Auf dem 176. Mal Cannstatter Volksfest soll die Maß Bier in diesem Jahr zwischen 13,40 und 14,20 Euro kosten. Das sagte Wirtesprecher Werner Klauss zwei Tage vor der Eröffnung. Der Ausschank beginnt am Freitag mit dem Fassanstich durch den Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU). Stephanie Haiber und Michael Antwerpes vom SWR moderieren den Auftakt. Im vergangenen Jahr kamen nach Veranstalterangaben mehr als drei Millionen Besucherinnen und Besucher auf den Wasen.

Historischer Festumzug und fünf neue Fahrgeschäfte

Auf dem fast 16 Hektar großen Festgelände auf dem Cannstatter Wasen wird vom 22. September bis zum 8. Oktober gefeiert. Fünf Fahrgeschäfte sind laut Veranstalter in.Stuttgart das erste Mal dabei. Dazu zählen unter anderem das dreidimensionale Rundfahrgeschäft "Fast and Furious" und das historisch anmutende neue Etagenkarussell "Le Grand Carousel". Traditionell gehört der Historische Volksfestumzug am Sonntagvormittag (Beginn: 10:40 Uhr) zu den Wasen-Höhepunkten. 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei dem Umzug erwartet. Auch dieses Jahr sollen Pferde und Schwäbisch-Hällische Landschweine mitlaufen.

Hinterm Bierpreis verbirgt sich nicht nur der Preis fürs Bier.

Festwirt Werner Klauss verwies am Mittwoch auf das große Engagement der Wirte für Unterhaltung in ihren Zelten. Deshalb störe ihn die Fixierung auf die Kosten einer Maß Bier. "Hinterm Bierpreis verbirgt sich nicht nur der Preis fürs Bier, sondern auch die vielen anderen Kosten", so seine Mahnung. Nicht nur die gestiegenen Kosten für Materialien, Personal und Energie schlügen zu Buche, auch Bürokratie und neue Auflagen machten ihnen zu schaffen. "Wenn man dann liest, die Maß auf dem Wasen sei so teuer wie nie, dann frage ich mich, was man erwartet hat. Dass sie gleich bleibt oder gar billiger wird?", so der Festwirt.

Neues "Albdorf" mit Produkten aus Baden-Württemberg

Statt des früheren Almhüttendorfes startet in diesem Jahr das "Albdorf". Damit wollen die Veranstalter mehr auf Regionalität setzen. Die Betreiber verpflichten sich, dass mindestens drei Viertel der Produkte aus Baden-Württemberg stammen. Vor allem sollen diese von der Schwäbischen Alb stammen. Aber auch Schwarzwälder Erzeugnisse oder Brände aus Baden soll es dort geben. Das "Albdorf" wird unterstützt von der Regionalkampagne "Natürlich.VON DAHEIM" des baden-württembergischen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, teilte in.Stuttgart mit.

Neu auf dem Wasen: Die "Wasenboje", ein Ort, an dem Mädchen und Frauen Schutz vor Belästigung und Hilfe in Notfällen bekommen. SWR Siri Warrlich

Wasenboje: Anlaufpunkt für Frauen und Mädchen

Auf dem Wasen 2023 gibt es ein neues Angebot zur Sicherheit von Frauen und Mädchen. In einem dunkelblauen Container beim Eingang können Besucherinnen, die sich bedroht fühlen, Zuflucht finden. Hilfe gibt es bei Notfällen, Belästigungsversuchen, aber auch wenn der Handy-Akku leer ist, heißt es. Insgesamt sechs Frauen wurden dafür geschult. Sie sind jeden Tag ab 13 Uhr für Besucherinnen mit Rat und Hilfe da. Das Angebot mit Namen "Wasenboje" wird von der Polizei und von der Stadt Stuttgart unterstützt.