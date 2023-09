Wie gut steht Baden-Württemberg beim Thema Rechtspopulismus da? Uni Hohenheim hat aufgedeckt! Kann ein Lotto-Gewinn verfallen? Und Automaten-Frage: sind wir zu faul zum Einkäufe-Planen? Alles im Stuttgarter Wochenrückblick.

Hi, ich bin Deborah Kölz und Redakteurin im SWR Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick schau ich nochmal zurück, was diese Woche in der Region Stuttgart so ging, was mich und euch bewegt und gewundert hat.

Seit einer Woche warten über zwei Millionen Euro auf ihren Gewinner oder ihre Gewinnerin aus Stuttgart. Die Person hatte am Samstag nämlich sechs Richtige getippt und im Lotto gewonnen. Ich wäre da schon längst mit meiner Quittung aufgeschlagen. Schließlich gibt es das Geld steuerfrei. Laut Lotto Baden-Württemberg hat der jetzige Glückspilz aber keine Eile. Er oder sie hat jetzt drei Jahre Zeit, sich den Gewinn abzuholen, bevor der Anspruch verfallen würde.

Personen mit Millionen auf dem Konto haben wir in der Region dank eines goldenen Händchens einige. Seit dem Jahr 2021 sind durchs Lotto-Spielen 21 neue Gewinner hinzugekommen. Vor allem aus Stuttgart und den Landkreisen Esslingen und Ludwigsburg. Aus dem Kreis Göppingen hat schon lang niemand mehr gewonnen. Ein großer Gewinner war da vor allem jemand aus Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen), der vor zwei Jahren fast 9,6 Millionen Euro abgesahnt hat.

Unter den Leuten, die durch ihr Einkommen Millionäre sind, liegt Stuttgart übrigens in Baden-Württemberg ganz vorne. Irgendwo rund um den Kessel wohnen laut der aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes 476 Millionär*innen. Auch der Kreis Ludwigsburg ist beliebt, dort wohnen 201 Superreiche, dicht gefolgt von Esslingen mit 191. Der Kreis könnte mit ein paar Lottogewinnern also noch aufholen. Am meisten verstreut sind die ganz Reichen im Kreis Göppingen. Da sind es 99.

Einkaufen gehen, wird ganz schön kniffelig, wenn man lange Arbeitswege oder -zeiten hat (vor allem jetzt während des Sommer-Schienenersatzverkehrs, wo viele ihre Zeit in vollen Zügen verbringen.) Ein Glück kann ich allein in meinem Dorf am Rande der Region Stuttgart fast 24/7 an drei Stellen einkaufen.

Lebensmittel-Automaten gibt es auf dem Land und in der Stadt. SWR Deborah Kölz

Im Dorf-Hofladen gibt's alles von Kartoffeln, Zwiebeln bis zu Eiern. Wenn ich bis zum Einsiedlerhof raus radle gibt's dort leckere, selbstgemachte Nudeln und einen Milch-Automaten zur Selbstbedienung. Neu ist jetzt ein Wurst-Automat im Ort, im August gab es zusätzlich noch einen durchgehenden Straßenverkauf von ortseigenen Wassermelonen.

Der Trend boomt: Neben Hofläden gibt es immer mehr Automaten, an denen man sich Tag und Nacht Lebensmittel holen kann. Oder sogar ganze Läden mit Selbstbedienung wie die Metzgerei in Herrenberg-Haslach (Kreis Böblingen):

Liegt das jetzt wirklich nur am fehlenden Servicepersonal oder vielleicht doch an unserem unentschiedenen spontanen Einkaufsverhalten? Schließlich sind wir durch das Internet gewohnt, leicht und schnell bestellen zu können, statt umständlich zu planen, wann wir etwas einkaufen sollten. Zu jeder Zeit einkaufen gehen zu können, kommt aber an. Es boomt so sehr, dass Kirchen schon wieder diskutieren, ob diese Läden nur 24/6 sein und sonntags schließen sollten.

Bei einer neuen Studie der Universität Hohenheim kam raus, dass über die Hälfte der Befragten das Gefühl hat, dass sich politische Eliten wie Politiker mehr Rechte herausnehmen als Normalbürger und dass sich Politiker nicht viel darum kümmern, was die Leute denken. Bei der Studie haben auch 2.500 Leute aus Baden-Württemberg mitgemacht.

Ich gebe zu, ich habe auch manchmal das Gefühl, da könnte es fairer zugehen und habe mit Professor Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim gesprochen, wie das denn bei uns im Ländle aussieht mit diesem Misstrauen in Demokratie und Politik. Davon gibt es in BW im Vergleich zu Deutschland auf jeden Fall weniger, sagt Brettschneider. Die Leute im Land seien zufriedener mit der Demokratie.

Brettschneider sieht dafür unter anderem zwei Gründe. Erstens: die Kommunalpolitik. In die hätten die Baden-Württemberger teilweise mehr Vertrauen als in die Landes- oder Bundesregierung. Außerdem ist dieses Vertrauen stabil, es gibt regional viel Bürgerbeteiligung. Und der zweite Grund, weshalb die Leute hierzulande weniger demokratiemüde sind, ist laut Professor Brettschneider das Ehrenamt. Durch die Zusammenarbeit in Vereine hätten die Leute gemeinsame Ziele. "Da spürt man, ich kann etwas beitragen und wir alle tragen zum Gelingen der Gesellschaft bei", so Brettschneider.

BW will Vergünstigungen für Ehrenamtliche einführen

Was kann denn getan werden, damit die Leute zufriedener werden mit dem System? Brettschneiders Appell an Politiker und Politikerinnen ganz klar: deutlichere Positionen beziehen und verständlicher ausdrücken! Und wichtig ist: "Bildung. Bildung. Bildung", sagt Brettschneider. Die neuen Zahlen zum Bildungsniveau zeigen, dass da eindeutig mehr gemacht werden kann. "Das hilft, zu lernen mit Ungewissheiten wie Corona oder dem Ukraine-Krieg umzugehen und Fake News zu erkennen."

Denn leider misstraut ein Viertel der Befragten in der Studie auch stark den Medien. Wir haben ein paar Tipps, wie ihr Fake News besser erkennen könnt, wenn ihr nicht sicher seid, was ihr im Internet gelesen habt und empfehlen den Faktenfinder der tagesschau.

Ich find's auf jeden Fall schön, dass BW da so positiv dasteht. Und fürs Gehört-Werden empfiehlt Professor Brettschneider auf jeden Fall wählen zu gehen.

