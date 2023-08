Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wohnheim in Stuttgart-Nord am Mittwoch ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdeliktes. Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis bekommen.

In Stuttgart hat die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr eine Frau tot in einem Wohnheim im Stuttgarter Norden gefunden. Zuvor hatte die Polizei einen Hinweis bekommen. Polizei geht von Tötungsdelikt aus Die Polizei habe daraufhin am Mittwochnachmittag die Wohnung der Frau geöffnet, wie eine Sprecherin dem SWR sagte. Sie gehe derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Unter welchen Umständen die Frau ums Leben gekommen ist, wissen die Ermittlungsbehörden aber noch nicht. Der Verdacht, dass es sich um ein Verbrechen handelt, ergebe aus den Spuren am Fundort. Die Identität der Frau konnte laut der Sprecherin bereits geklärt werden. Es handele sich um eine 32 Jahre alte Frau, die Krankenpflegerin in Ausbildung war. Der Tatort ist ein Wohnheim, in dem unter anderem Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen wohnen. Die Obduktion findet voraussichtlich am Freitag statt, dann erst könne die Polizei weitere möglicherweise weitere Details bekanntgeben. Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen zur Tat. Diese könnten sich unter der Telefonnummer 0711-8990 5778 melden.