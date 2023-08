per Mail teilen

Eine Person aus Stuttgart hat am Wochenende zwei Millionen Euro im Lotto gewonnen. Noch ist der Gewinner oder die Gewinnerin unbekannt, teilt Lotto Baden-Württemberg mit.

Sechs richtige Kreuze hat eine bislang unbekannte Person aus Stuttgart im Lottospiel "6 aus 49" gemacht und damit am Samstag über zwei Millionen Euro gewonnen. Das teilte Lotto Baden-Württemberg am Montag mit. Nur die richtige Zusatzzahl habe noch gefehlt.

Wer hat die zwei Millionen Euro im Lotto gewonnen?

Noch ist der Gewinner oder die Gewinnerin unbekannt. Das Gewinnerlos war anonym in einer Lotto-Annahmestelle in Stuttgart abgegeben worden, so eine Sprecherin von Lotto Baden-Württemberg. Die Person muss sich jetzt mit ihrer gültigen Spielquittung melden. Dann bekommt sie ganze 2.074.074 Euro. Dieser Gewinn muss nicht versteuert werden.

Wieder Millionengewinn in Baden-Württemberg

Die Menschen aus dem "Ländle" haben in diesem Jahr wohl wieder eine Glückssträhne. Schon zum 14. Mal in diesem Jahr gewinnt jemand einen Millionenbetrag bei Lotto Baden-Württemberg. Erst Ende Juli hatte ein Mann aus Ludwigsburg sechs Richtige und bekam über zwei Millionen Euro.

Der April war doppelt glücklich in der Region: Ein Mann aus Stuttgart hatte einen Jackpot mit 8,4 Millionen geknackt. Und eine Frau aus dem Rems-Murr-Kreis räumte zwar keine Million, aber 100.000 Euro ab. Bereits im vergangenen Jahr hatten in Baden-Württemberg 31 Personen richtig getippt und einen Millionengewinn erhalten.

Debatte über Glücksspiel

Im Lotto gewinnen stets nur einige wenige. Deshalb wird auch weiter über die Risiken und das Suchtpotential von Glücksspiel diskutiert, das durch Online- und Fernsehwerbung immer präsenter wird. Hier wurde zuletzt über ein Werbeverbot für Sportwetten und Glücksspiel debattiert, das sich viele deutsche Bürger wünschen.

Im März warnten Fachleute an der Universität Hohenheim in Stuttgart nach einem Expertentreffen vor den Gefahren des Glücksspiels: