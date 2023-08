per Mail teilen

Bei der Kfz-Zulassungsstelle in Stuttgart gibt es seit Monaten Probleme. Die Kfz-Innung hatte der Stadt vorgeworfen, die gewerbliche E-Auto-Zulassungen würden sich verzögern. Die Stadt weist den Vorwurf zurück.

Wenn sich die Zulassungen gewerblicher Elektroautos verzögerten, so die Kfz-Innung in Stuttgart, sei das ein Problem, weil am 31. August eine bundesweite Umwelt-Prämie für die gewerbliche Zulassung von E-Autos ausläuft. Die Stadt Stuttgart weist die Vorwürfe der Kfz-Innung zurück: Absprachen im Rahmen der E-Auto-Zulassung an der Zulassungsstelle Stuttgart würden eingehalten.

"Alle rechtzeitig eingerichteten Anträge werden termingerecht bearbeitet", sagte Ordnungsbürgermeister Clemens Maier laut einer Mitteilung. Die Stadt Stuttgart teilte außerdem mit, bisher seien sämtliche Anträge bearbeitet worden. Außerdem werde jeder Antrag, der bis zum 31. August um 16 Uhr persönlich am Schalter eingereicht wird, noch fristgerecht bearbeitet und mit der Prämie zugelassen.

An der Zulassungsstelle hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Schließtage gegeben, wie die Stadt mitteilte, auch um zu gewährleisten, dass die gewerblichen Anmeldungen abgearbeitet werden können.

In Zukunft soll auch Online-Zulassung möglich sein

Zuletzt hatte es in der Kfz-Zulassungsstelle Probleme aufgrund einer landesweiten Software-Umstellung gegeben. Damit soll es möglich sein, in Zukunft das eigene Auto auch online anzumelden. Die Pilotprojekt-Phase dazu fand in Heilbronn statt.

Stadt will mehr Menschen in der Verwaltung einstellen

Die Stadt kündigte außerdem Verbesserungen bei unterschiedlichen Verwaltungsstellen an. Der Stadt sei es gelungen, in diesem Jahr sieben Mitarbeitende für die Bürgerbüros zu gewinnen. In den vergangenen Jahren war die Zahl der Angestellten stets rückläufig gewesen. Im Laufe diesen Jahres sollen noch 13 weitere Stellen folgen.

Um neue Angestellte für die Verwaltung zu finden, hatte die Stadt unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Unter anderem wurde die Technik an den Arbeitsplätzen verbessert, die Zulagen wurden erhöht und ein zentrales Einarbeitungs- und Ausbildungsbüro etabliert.