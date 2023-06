Digitale Kfz-Anmeldung im Kreis Heilbronn verhalten gestartet

Im Landkreis Heilbronn ist das Pilotprojekt zur digitalen Kfz-Anmeldung schleppend angelaufen. Im ersten Monat wurde der Service rund 130-mal genutzt.

Noch nutzen kaum Menschen im Kreis Heilbronn die digitale Möglichkeit ihr Kfz an-, um- oder abzumelden. Bei monatlich tausenden analogen Anträgen in der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises in Heilbronn sind rund 130 digitale Anträge im ersten Monat nach dem Start am 24. April 2023 nur ein minimaler Anteil.

Digitaler Zugang zur Kfz-Anmeldung wohl zu umständlich

Dass die ersten Monate verhalten ausfallen werden, war den Machern im Landratsamt schon beim Pilotstart bewusst. Für die Anmeldung ist momentan noch ein digitaler E-Personalausweis notwendig. Dieser ist jedoch kaum verbreitet. Ab September erhoffen sich die Macher dann jedoch einen großen Sprung bei den Nutzerzahlen, dann soll das bekannte und verbreitete Elster-Zertifikat, bekannt von der Steuererklärung, eine Anmeldung ermöglichen.

Dann wollen auch andere Verwaltungen nachziehen. Die Stadt Heilbronn werde das System Anfang September einführen, heißt es auf Anfrage. Auch der Hohenlohekreis und der Main-Tauber-Kreis wollen das sogenannte "i-Kfz Stufe 4" noch in diesem Jahr einführen.