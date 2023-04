Volldigitale Kfz-Zulassung: Landkreis Heilbronn Vorreiter

per Mail teilen

Das Auto digital an-, ab- oder ummelden. In einem Pilotprojekt ist das ab jetzt im Landkreis Heilbronn möglich. Innenminister Thomas Strobl (CDU) war beim Startschuss mit dabei.

Eine volldigitale Kfz-Zulassung wird jetzt im Landkreis Heilbronn bei einem Pilotprojekt Realität. Mit ein paar Klicks im Internet können Bürgerinnen und Bürger quasi vom Sofa aus etwa ihr neues Auto anmelden. Wenn die Papiere da sind, kann man losfahren. Beim Auftakt des "bundesweit einmaligen Pilotprojekts" war auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor Ort. Das Ganze sei ein echter Meilenstein und Mehrwert für die Menschen.

"Wir haben immer gesagt: Das Amt muss zu den Menschen kommen und nicht umgekehrt. Genau das wird im Landkreis Heilbronn Wirklichkeit."

Die komplett digitale Kfz-Zulassung ist ab sofort in Heilbronn möglich. "Bis September setzen wir hier bundesweit Maßstäbe, von denen dann alle Länder profitieren", so der Innenminister beim Startschuss. Zum 1. September soll auf Bundesebene eine novellierte Fahrzeugzulassungsverordnung in Kraft treten. Die Bundesländer müssen sie umsetzen.

Pilotversuche auch in anderen Kreisen

In den nächsten Wochen und Monaten sollen laut Innenministerium auch andere Zulassungsbehörden dem Vorreiter Heilbronn folgen und die digitale Kfz-Zulassung pilothaft einsetzen. Darunter soll etwa Mannheim sein.

Digitaler Antrag für Führerschein

Für den Landrat des Landkreises Heilbronn, Norbert Heuser, ist das Pilotprojekt etwas Besonderes. Bereits jetzt sei das Landratsamt beim Thema "Digitalisierung" ganze vorne in Baden-Württemberg mit dabei. 110 Dienstleistungen könnten schon jetzt digital angeboten werden. Die Zahl steige stetig an, so der Landrat. Ende April etwa sei die digitale Beantragung des Führerscheins geplant.

"Wir freuen uns sehr, dass der Landkreis Heilbronn bundesweit als erste Zulassungsstelle in den Echtbetrieb wechselt."

IT-Dienstleister: Einfache Kfz-Zulassung online

Die volldigitale Kfz-Zulassung ist aus Sicht des kommunalen IT-Dienstleisters "Komm.ONE" unkompliziert möglich. "Durch die intuitive Programmführung und die anwenderorientierte Abfrage von Daten ist eine Fahrzeugan-, ab- oder -ummeldung einfach und ohne Vorkenntnisse (...) möglich", so der Vorstandsvorsitzende von "Komm.ONE", William Schmitt.

"Mit dem neuen Online-Kfz-Zulassungsprozess ist ein wichtiger Meilenstein für den Aufbau der digitalen Verwaltung in den Kommunen erreicht."

Land sieht sich als "bundesweiter Trendsetter"

In Baden-Württemberg werden pro Jahr im Schnitt rund 3,5 Millionen Fahrzeuge an-, ab- oder umgemeldet. Laut Innenministerium gehört die Online-Kfz-Zulassung zu den "vorrangig digitalisierten Verwaltungsdienstleistungen".

Bereits 2015 sei damit begonnen worden, die Kfz-Zulassung zu digitalisieren. Bei dem Thema sei Baden-Württemberg schon seit Jahren "bundesweiter Trendsetter". Jetzt gehe das Land in die nächste Stufe.