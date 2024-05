Ein Verkehrsschild, das am Ortsausgang von Heilbronn aufgestellt wurde, sorgt auf Facebook für Aufsehen: Darauf war der Name falsch getrennt als "Neckars-ulm" aufgedruckt worden.

Richtig wäre "Neckar-sulm", falsch ist "Neckars-ulm". Doch genau so ist das Wort getrennt und auf ein Umleitungsschild gedruckt worden - aufgestellt sowohl am Ortsausgang von Heilbronn als auch auf der B27 in Richtung Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zu finden. Welcher Unwissende für diese Aufschrift verantwortlich sei, will die Userin wissen, die es gepostet hat und damit eine rege Diskussion ausgelöst hat.

User-Kommentar zu Fehler: "Da kann man ja gleich Ulmleitung schreiben"

"Das schmerzt", schreibt eine Userin, und "Wie kann man so etwas freigeben, beziehungsweise aufstellen? Da haben ja alle gepennt", lautet ein anderer Kommentar. Da könne man ja auch gleich "Ulmleitung" schreiben, fügt ein weiterer User als Anmerkung zu dem Verkehrsschild hinzu. Andere sehen es viel entspannter und geben zu, Neckarsulm auch oft falsch auszusprechen.

Nicht nur auf der B27, auch am Heilbronner Ortsausgang steht das Schild mit falscher Silbentrennung. SWR

Seinen Namen hat Neckarsulm dank zweier Flüsse: Neckar und Sulm. Die Sulm zieht sich durch das Weinsberger Tal und mündet westlich von Neckarsulm in den (Alt-)Neckar.

Die Stadt Heilbronn verweist auf Nachfrage des SWR auf die Stadt Neckarsulm. Dort wolle man der Sache nun nachgehen, heißt es.