Schwäbisch Hall bekämpft Eichenprozessionsspinner mit Drohnen

Die Stadt Schwäbisch Hall will ab sofort gegen den Eichenprozessionsspinner vorgehen. Eine Firma soll dafür Drohnen einsetzen, hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Der Eichenprozessionsspinner - eine Gefahr für Mensch und Natur. Deshalb will die Stadt Schwäbisch Hall nun die betroffenen Stellen in den Bäumen direkt mit einem biologischen Bekämpfungsmittel besprühen, heißt es in einer Ankündigung der Schwäbisch Haller Stadtverwaltung. Dafür soll eine Firma spezielle Drohnen einsetzen.

Sicherheitsbereiche dürfen nicht betreten werden

Das Unternehmen sei dafür qualifiziert und habe die Genehmigung des Regierungspräsidiums, so die Stadt. In der Umgebung der Nester werden demnach Sicherheitsbereiche eingerichtet, die nicht betreten werden dürfen.

Von Juckreiz bis Bindehautentzündung

Die Raupen der Eichenprozessionsspinner haben Brennhaare, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Laut Umweltbundesamt können betroffene Hautstellen tagelang jucken, die Schleimhäute der Atemwege können gereizt werden und an den Augen sind Bindehautentzündungen möglich.