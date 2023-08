In der Pilotprojektphase war es noch ziemlich umständlich, sein Auto im Kreis Heilbronn online zuzulassen. Nun soll es deutlich einfacher und schneller gehen.

Ab September stellen einige Kfz-Zulassungsstellen ihre digitale Zulassung auf die Software i-Kfz 4 um. So auch das Landratsamt und die Stadt Heilbronn. Möglich macht das eine neue Gesetzesgrundlage, die Bundestag und Bundesrat auf den Weg gebracht haben.

Bisher wollte bei der Kfz-Zulassungsstelle in Heilbronn kaum jemand sein Auto online anmelden, weil nur wenige die Möglichkeiten zur digitalen Identifikation (nPA, eID und eAT) haben. Bei der neuen Software kann man sich ab September nun über BundID auch mit dem ELSTER-Zertifikat identifizieren, das viele Menschen bereits für ihre Steuererklärung nutzen. Reine Kfz-Abmeldungen sind ab sofort sogar ganz ohne Identifikation online möglich.

Günstigeres und schnelleres Verfahren

Für die Bürgerinnen und Bürger soll es zudem günstiger werden und man müsse nicht mehr auf die Plakette per Post warten, erklärte Landrat Norbert Heuser (CDU) dem SWR. Wer sein Fahrzeug online zugelassen und die Gebühr bezahlt hat, kann ein Dokument ausdrucken, hinter die Windschutzscheibe legen und losfahren. Plakette und Bescheinigungen kommen dann später per Post, so Heuser.

Hoffnung auf kürzere Wartezeiten

Zuletzt war der Andrang an den Kfz-Zulassungsstellen in Heilbronn hoch. Nur für etwas Entzerrung sorgte eine Online-Terminvergabe. Heilbronns Bürgermeisterin Agnes Christner (SPD) hofft, dass durch die Vereinfachung nun mehr Menschen ihr Fahrzeug komplett von zuhause aus an-, ab- oder ummelden. In diesem Jahr verzeichnet die Zulassungsstelle bislang nur 135 Online-Vorgänge - mehr als 12.000 Vorgänge wurden vor Ort durchgeführt. Die Hoffnung mit dem neuen Verfahren: eine Steigerung auf 20 Prozent Online.

Der Hohenlohekreis und der Main-Tauber-Kreis wollen die sogenannte "i-Kfz Stufe 4" noch in diesem Jahr einführen.