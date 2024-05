Nachhaltiges Einkaufen gescheitert: Heilbronner Unverpackt-Laden schließt

Nach rund fünf Jahren geben die beiden jungen Gründer des Heilbronner Unverpackt-Ladens "liva" auf. Vor wenigen Monaten gab es noch Hoffnung.

Lebensmittel, Kosmetik oder Haushaltsprodukte, das Sortiment im Heilbronner Unverpackt-Laden "liva" an der Allee in Heilbronn war breit aufgestellt. Alles möglichst ohne Verpackung für einen möglichst nachhaltigen Einkauf, so das Ziele der jungen Gründer.

Schweren Herzens mussten wir dann vor ein paar Wochen die Entscheidung treffen, dass unser Traum vom eigenen Unverpackt-Laden dieses Jahr leider endet.

2019 sind sie mit ihrem Laden in Heilbronn gestartet. Nach fast genau fünf Jahren geben sie im September 2024 auf, teilen sie auf ihrer Website und Facebook mit.

Kaum Unverpackt-Läden in der Region Heilbronn

Noch vor wenigen Monaten habe es einen Hoffnungsschimmer für den Unverpackt-Laden gegeben, ist auf der Facebook-Seite von "liva" zu lesen. Die Zusammenarbeit mit den neuen Unterstützern habe jedoch nicht funktioniert. Dann sei die Entscheidung zur Geschäftsaufgabe gefallen. Die kommenden Monate werde weiter geöffnet sein, im September dann der Schlussverkauf.

Wie funktioneren Unverpackt-Läden? In Unverpackt-Läden wird weitgehend auf Verpackungen verzichtet. Die Waren werden beispielsweise in mitgebrachte Behälter oder Stoffsäcke abgefüllt. Im Laden werden die Behälter vor dem Einkauf gewogen. Dann können Kunden die Behälter mit den gewünschten Waren befüllen. Beim Bezahlen wird die Gewichtsdifferenz an der Kasse ermittelt und bezahlt.

Damit wird das Netz von Unverpackt-Läden in der Region Heilbronn wieder deutlich dünner. In Schwaigern (Kreis Heilbronn) gibt es den nächstgelegenen Unverpackt-Laden "Reinwald". In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) hat vergangenes Jahr der "Rettermarkt" eröffnet, was jedoch ein anderes Konzept zum Thema Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich ist.

Schwierige Zeiten für Bio

Der Markt für Unverpackt-Läden und Bio-Lebensmittel ist zwar nicht direkt miteinander vergleichbar, der Verbrauchertrend hin zu günstigeren Lebensmitteln betrifft jedoch beide. Die hohe Inflation, teurere Lebensmittel und gleichzeitig vergleichsweise günstige Angebote in Discountern schmälern den Markt für Bio-Läden und allgemein nachhaltige Konzepte.