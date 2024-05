Die Stadt Heilbronn will gegen falsch abgestellte E-Scooter vorgehen. Dafür richtet sie im Zentrum sogenannte Sharingstationen ein.

Die Stadt Heilbronn geht gegen das Wildparken von E-Scootern vor und richtet derzeit insgesamt 22 Stationen im Stadtgebiet ein. Einige der neuen Parkplätze sind bereits fertiggestellt. Diese befinden sich vor allem an den ÖPNV-Punkten wie Haltestellen oder dort, wo besonders viele Menschen hinwollen.

"Sharingstationen" kommen bei den Heilbronnern gut an

Die Flächen sollen ausgeschildert und auch in der App des einzigen E-Scooter-Verleihers TIER in Heilbronn angezeigt werden. Bei einer SWR-Umfrage zeigte sich, dass viele Heilbronnerinnen und Heilbronner die neuen Stationen gut finden. Einer der Befragten findet die neuen Parkplätze völlig in Ordnung, denn es gebe ja auch Parkplätze für Autos und Fahrräder. Auch ein Nutzer der E-Scooter findet die "Sharingstationen" sinnvoll, er könne zwar seinen E-Scooter nicht mehr direkt ans Rathaus stellen, aber damit könne er leben.

Stationen sollen für ein geordnetes Straßenbild sorgen

Die neuen Parkplätze sollen helfen, ein geordnetes Straßenbild herzustellen, heißt es von Seiten der Stadt. Andere Städte wie Düsseldorf hätten bereits großen Erfolg damit, auch die Nutzung der E-Scooter sei mit den Parkplätzen gestiegen.

"Es gab immer wieder Beschwerden, weil die E-Scooter wild abgestellt worden sind, mitten im Weg lagen oder eine Ausfahrt versperrt haben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Sharingstationen positive Effekte haben."

"Sharingstationen" sollen weiter ausgebaut werden

Deutlich zu erkennen sind die 22 Stationen für Leihfahrzeuge wie E-Scooter oder E-Bikes an der blauen Bodenmarkierung sowie den zugehörigen Hinweisschildern. Die Nutzer der E-Scooter können ihre Miete dann nur an den Stationen oder in einem Umkreis von 100 Metern beenden. Wird der E-Scooter außerhalb dieser Zonen abgestellt, wird eine Strafgebühr verlangt. So erhofft sich die Stadt mehr Ordnung und Verkehrssicherheit in der Stadt, heißt es in einer Mitteilung. Zukünftig möchte die Stadt Heilbronn die "Sharingstationen" weiter ausbauen.