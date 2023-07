Lange Schlangen und abgewiesene Wartende - seit Längerem gibt es Ärger rund um die Kfz-Zulassungsstelle in Stuttgart. Nun soll sie an manchen Tagen gar nicht aufmachen.

Die Stadt Stuttgart hat Schließtage an der Kfz-Zulassungsstelle angekündigt. Grund seien Probleme mit der Software. Mehr als die Hälfte aller Anträge können wegen Fehler nicht bearbeitet werden. Beispielsweise würden Datensätze nicht korrekt gespeichert, sagte ein Stadtsprecher am Freitag dem SWR. Mit den Schließtagen will die Stadt der Flut an unbearbeiteten Anträgen entgegenwirken.

Etliche Zulassungsanträge stapeln sich bereits - Schließtage als Lösung

Das Resultat der Antragsflut, während die Software streikt: noch längere Schlangen und somit noch unzufriedenere Kundinnen und Kunden. Inzwischen hat sich laut der Stadt ein regelrechter Rückstau an Anträgen gebildet. Um diesem Herr zu werden, kündigte die Stadt mögliche Schließtage an. Dann bleibt die Kfz-Zulassungsstelle den gesamten Tag über geschlossen. An diesen Schließtagen sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die aufgestauten Anträge abarbeiten.

Der Sprecher der Stadt betonte im SWR-Interview, dass die Verwaltung mit Hochdruck nach einer Lösung für die Situation suche. Auch die Mitarbeitenden seien seit der Umstellung auf die neue Software im Dauereinsatz. Teilweise hätten sie am Wochenende zusätzlich gearbeitet, um die Situation für die Kundinnen und Kunden erträglicher zu gestalten.

Gefälschte Wartemarken aufgetaucht

Kurz nach dem Umstieg auf die neue Software führte die Stadt Wartemarken ein. Damit sollte unnötige Wartezeit verkürzt werden. Allerdings sind laut Stadt mittlerweile auch gefälschte Wartemarken entdeckt worden. Die Stadt warnt davor, diese zu nutzen. Sie würden erkannt und aus dem Verkehr gezogen. Die einzig echten Wartemarken würden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zulassungsstelle herausgegeben.

Probleme an Kfz-Zulassungsstelle seit Umstieg der Software

Die neue Software wurde im Rahmen der von der Bundesregierung voran getriebenen Digitalisierung eingesetzt. Beauftragt wurde die Entwicklungsfirma durch das Land. Schon seit über einem Monat sorgt sie nun dafür, dass sich bei der Kfz-Zulassungsstelle kaum etwas tut.