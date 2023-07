Neue Regeln in den Heilbronner Kfz-Zulassungsstellen

per Mail teilen

In der Heilbronner Kfz-Zulassungsstelle müssen ab August Termine vereinbart werden. So soll ein großes Ärgernis gelöst werden.

In der Kfz-Zulassungstelle im Heilbronner Landratsamt müssen Bürgerinnen und Bürger immer wieder Stunden warten. Dank neuer Online-Terminvergabe sollen diese Wartezeiten ab August der Vergangenheit angehören.

Mitarbeitende im Dauerstress

Bei der Stadt Heilbronn wollen pro Tag rund 90 Bürgerinnen und Bürger ein Kraftfahrzeug an-, ab- oder ummelden, beim Landkreis seien es gut 200. Immer wieder entstünden Stoßzeiten, zu denen sich die langen Schlangen bildeten, heißt es von den Verantwortlichen in Stadt- und Landkreis. Die Mitarbeitenden in den Kfz-Zulassungsstellen sind täglich mit gefrusteten Bürgerinnen und Bürgern konfrontiert.

Online-Terminvergabe soll entlasten

Auch deshalb habe man sich für ein neues System entschieden. Durch die Terminvergabe vorab auf der Website des Kreises und der Stadt soll der Stress reduziert werden. Die Arbeitszeit könne dadurch besser ausgelastet und gesteuert werden. Wartezeiten vor Ort sollen dann unter fünf Minuten liegen, heißt es von der Stadt Heilbronn.

So funktioniert das neue System

Damit nicht immer sofort die beliebten Uhrzeiten ausgebucht sind, sollen noch am selben Tag erneut Termine angeboten werden, so Thomas Maier, Dezernatsleiter im Heilbronner Landratsamt. Bei der Terminanzahl habe man sich an den bisherigen Bearbeitungszahlen orientiert, heißt es. Für Menschen die im Umgang mit dem Internet nicht versiert sind, soll eine Telefonhotline als Alternative bereitstehen.

Die ersten Termine ab August 2023 sind online bereits freigeschaltet. Ohne vorherige Anmeldung gibt es dann vor Ort keine Bearbeitung mehr. Natürlich werde in der Anfangsphase auch Menschen ohne Termin geholfen, an einen Termin zu kommen, so die zuständigen Stellen. Eine sofortige Bearbeitung ohne Termin soll es jedoch nicht mehr geben.

Kfz-Anmeldung künftig online

Neben der Online-Terminbuchung der Stadt Heilbronn, wird auch auf die Online-Dienste verwiesen. Beim Landkreis Heilbronn ist neben der neuen Online-Terminvergabe auch schon der neuste Onlinedienst für Kfz-Zulassungen im Probebetrieb. Damit brauchen Kunden überhaupt nicht mehr in die Zulassungsstelle zu kommen, sondern können alles von zu Hause aus regeln. In der Stadt Heilbronn soll dieses System im September eingeführt werden.