Die Landeshauptstadt gründet ein neues Amt für Informationstechnologie. Die einzelnen Abteilungen sollen sich dabei um die Themen Digitalisierung, Vernetzung, Server und Datensicherheit kümmern, so die Stadt.

Der Arbeitstitel des neuen Amts lautet: "Amt für Digitalisierung, Organisation und IT". Nach einer Planungsphase sei der tatsächliche Start für den April 2022 geplant.

"Wir wollen den Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden, Trends erkennen, aufgreifen und mit Leben füllen."

Fünf Abteilungen und etwa 400 Mitarbeiter soll es in dem neuen Amt geben. Der Gemeinderat stimmte der Gründung bereits am Donnerstag einstimmig zu. Die Stadt wolle Kompetenzen bündeln und das Amt mit neuen Kräften ausstatten, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben, heißt es in der Mitteilung. Bisher habe man sich schon den Themen mobiles Arbeiten, Ausbau der Online-Angebote und der Informationssicherheit gekümmert. Die Notwendigkeit der Maßnahmen habe die Corona-Pandemie eindrucksvoll bestätigt, hieß es in der Beschlussvorlage des Gemeinderats.