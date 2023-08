Warum warnt der ADAC vor Keyless Go-Systemen? Darf mein Blindenhund wirklich überall mit? Und wer kümmert sich um die Göppinger Skorpione? Alles im Stuttgarter Wochenrückblick.

Grüßle, mein Name ist Thomas Fritzmann, ich bin Redakteur im Studio Stuttgart. Willkommen zum dieswöchigen Wochenrückblick. Wie in jeder Woche schauen wir nochmals auf drei Themen aus der Woche. Vorher möchte ich jedoch einen kurzen Blick mit euch auf die Fußball-Bundesliga-Tabelle werfen, denn wer ist da - zumindest noch - auf Platz eins vor den Bayern? In diesem Sinne ein kurzes, regional-patriotisches: "VfB!" Und ab in den Wochenrückblick mit diesen Themen:

Wer Hunde nicht mag, ist mir grundsätzlich suspekt. Es gibt schon einen Grund, warum wir sie den besten Freund des Menschen nennen. Für Menschen wie Martin Park ist sein Vierbeiner aber kein Haustier, sondern ein wichtiger Helfer im Alltag. Martin ist blind und wurde mit seinem Blindenführhund Brio aus einem Stuttgarter Fitnessstudio geschmissen. Aber wenn der Betreiber keine Lust auf den Hund hat, ist das doch vollkommen in Ordnung, oder? Immerhin hat er das Hausrecht!

"Das glaubt tatsächlich oft sogar noch die Polizei", sagte Silke Larsen vom Blinden- und Sehbehindertenverband. "Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) § 12e sagt deutlich, dass geprüften Assistenzhunden der Zutritt gewährt werden muss. Es handelt sich einfach nicht um einen 'Hund', sondern um ein medizinisches Hilfsmittel, auf das ich als blinder Mensch angewiesen bin." Das greife nicht nur bei Blindenführhunden, sondern beispielsweise auch bei Therapiehunden.

Als Faustregel gelte: "Überall, wo normale Straßenkleidung getragen wird, darf mein Assistenzhund mit." Gerade dass selbst Polizistinnen und Polizisten im BGG noch nicht ausreichend geschult seien, sorge für Probleme. "Dann rufe ich die und die verweisen auch nur auf das Hausrecht", sagte Larsen. Das Hausrecht greife aber nur dann, wenn der Hund für Probleme sorge.

"Das Hausrecht ist ein Ammenmärchen. Das gilt nur, wenn ich oder mein Hund sich schädigend in dem Bereich verhalten."

"Beispiel: Ich gehe in den Supermarkt, und mein Hund knabbert Ware an. Oder er macht in einer Stresssituation auf den Boden. Dann kann mich der Marktleiter des Hauses verweisen", erklärte Larsen. "Mein Hund darf auch mit ins Freibad oder Hallenbad. Nur nicht in die Bereiche, in denen besondere Hygiene gilt - also zum Beispiel in die Umkleide oder ins Becken. Aber in den Trockenbereichen darf mein Assistenzhund mich ganz normal begleiten."

Fehlende Zuständigkeit: Wenn Exoten nach Deutschland kommen

Ursprünglich wollte ich in diesem Teil des Wochenrückblicks der Frage nachgehen, mit welchen Strafen jemand zu rechnen hat, der bewusst oder unbewusst ein Tier nach Deutschland bringt. Dabei wurde vor allem eines deutlich: Die Zuständigkeit ist unklar. Der Zoll verweist auf die Kreisverwaltung, die wiederum auf das Land, das Land auf die Polizei.

Gleich zweimal wurden kürzlich Skorpione in Göppingen gefunden. Klar ist, die Polizei wurde verständigt, um den Skorpion an einen Ort zu bringen, an dem er leben kann. "Wenn wir so eine Anfrage bekommen, dann sagen wir natürlich nicht nein", sagte die Leiterin des Tierparks Göppingen, Stefanie Ertl, im SWR-Interview. "Tier ist Tier."

So untypisch seien Skorpione in Deutschland nicht mehr. "Ein Skorpion kann bis zu 100 Junge bekommen. Die können sich massiv ausbreiten. Und gerade in der Ferienzeit kommen immer wieder welche im Gepäck oder in Bananenkisten mit nach Deutschland", sagte Stefanie Ertl vom Tierpark Göppingen dem SWR. dpa Bildfunk picture alliance / Federico Gambarini/dpa (Symbolbild)

Sie selbst sei aber keine Expertin für Skorpione. "Jemand, der sich richtig mit den Tieren auskennt, könnte die Art genauer bestimmen und sich besser um das Tier kümmern." Wenn jemand selbst mal auf einen Skorpion stößt, empfiehlt Ertl, das Tier auf keinen Fall anzufassen. "Wenn man nicht weiß, wie man mit Skorpionen umgehen muss, wird man gestochen. Wenn er im Haus ist, kann man versuchen, ihn auf Distanz zu fixieren. Wenn man ihn draußen trifft: Am besten einfach weitergehen."

Nun möchte ich meinen Hut nicht vor einem mutmaßlichen Straftäter ziehen, doch dass ein 15-Jähriger es geschafft haben soll, mehr als 12 Autos zu knacken, das ist zumindest bemerkenswert - finde ich. Ein Sprecher des Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) widerspricht. "Wenn es mit der sogenannten Keyless-Methode gemacht wurde, dann ist das sehr einfach", sagte der Sprecher dem SWR. "Die Geräte lassen sich für unter 100 Euro von jedem Hobby-Elektroniker selbst bauen."

Der ADAC habe bereits 600 Fahrzeuge mit schlüssellosen Startsystemen untersucht. Über 90 Prozent der Autos seien in Sekundenschnelle illegal geöffnet gewesen. "Ansonsten ist es für Diebe meist am leichtesten, sich den Schlüssel für das Auto zu besorgen", fügte der ADAC-Sprecher hinzu. "Oder es waren tatsächlich ältere Modelle. Also ohne oder mit überholter Wegfahrsperre."

Fahrzeuge mit Funkschlüssel oder einem besser abgesicherten schlüssellosen System seien jedoch nicht so leicht zu knacken. Für Menschen, die ihre Autos dennoch besser schützen möchten, hat der ADAC unterschiedliche Systeme verglichen.

