Trotz Sommerloch blieb es spannend in der Region Stuttgart. Am Bahnhof wurde eine Weltkriegsbombe gefunden, neuer SEV sorgte für Verwirrungen und Betrüger nutzen eine neue Masche.

Neue Woche, neuer Wochenrückblick. Mein Name ist Thomas Fritzmann, ich bin Redakteur im SWR Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick gehen wir drei der wichtigsten Themen nochmals nach. Was ist passiert? Was bedeutet das? Wie geht es weiter?

Die Lage im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Stuttgart wird immer unübersichtlicher. Zusätzlich zum bisherigen Schienenersatzverkehr (SEV) durch die S-Bahn-Stammstreckensperrung, pendeln nun auch Busse zwischen Stuttgart und Tübingen. Das hat bereits für Verwirrung gesorgt.

"Wenn man hier ankommt, der Fußweg ist ok. Aber hier an der Haltestelle finde ich mich nicht zurecht. Wenn ich zehn Jahre älter wäre, hätte ich ein richtiges Problem", sagte eine Reisende dem SWR. Eigentlich dürfte das nicht geschehen. Die Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) hat Personal bereitgestellt um den Reisenden zu helfen.

"Wir stellen Reiselenker zur Seite, die bei der Orientierung unterstützen", sagte Hannelore Lützelberger, Sprecherin der SWEG, dem SWR. "Im Einzelfall kann es jedoch einmal vorkommen, dass z.B. durch Toilettenpausen, Schichtwechsel oder eine Hilfeleistung für andere Reisende kurzzeitig kein Reisendenlenker zur Verfügung steht."

Um Verwirrung weiter Abhilfe zu schaffen gibt Lützelberger zwei Tipps: "Das Fahrtziel der Busse ist an den Bussen erkennbar. Im Zweifel nochmal genau drauf schauen oder den Busfahrer fragen. Die geben gerne Auskunft."

Ausnahmsweise eine Bombenstimmung gab es am Dienstag bei den S21-Arbeiten am Stuttgarter Hauptbahnhof. Kein lustiges Thema? Gut möglich. Seht es mir nach, dass beim Thema Stuttgart 21 ein satirischer Galgenhumor bei mir einsetzt. Laut Bundespolizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung und deshalb fand auch keine Evakuierung statt. Aber woher kommen diese Bomben?

Im Zweiten Weltkrieg bombardierten die Amerikaner am Tag gezielt die Infrastruktur des Dritten Reichs. In der Nacht warfen die Briten Bomben auf dicht besiedelte Wohngebiete. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Blindgänger oftmals an prominenten Plätzen gefunden werden. Laut Bundesregierung liegen noch 100 bis 300 Tausend Tonnen Sprengkörper in Deutschland. Und wenn man selbst so eine findet, was dann?

Oftmals werden Weltkriegsbomben vor oder während Bauarbeiten entdeckt. Diese beispielsweise erst kürzlich in Berlin-Hohenschönhausen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Dominik Totaro (Symbolbild)

Laut Polizei gilt zunächst das Offensichtliche: Abstand halten und die Polizei verständigen. Die Bombe sollte auf keinen Fall bewegt oder berührt werden. Allerdings seien Eigentümer eines Grundstücks dafür verantwortlich, den Fundort abzusichern und dafür zu sorgen, dass kein Mensch daran gelangt. Tatsächlich können laut des Verbands für Wohneigentum auch Kosten für den Eigentümer entstehen. Allerdings nur für Kosten, die im direkten Zusammenhang mit der Bombensuche und der Absicherung stehen. Der Staat trägt die Bergungs-, Entschärfungs- und Abtransport-Kosten.

Gerade nochmal gut ging der Schockanruf bei einem älteren Ehepaar. 45.000 Euro sollten sie als Kaution für ihren Enkel übergeben, der laut den Betrügerinnen und Betrügern in eine Straftat verwickelt gewesen sei. Hierbei versuchten sie, auch Seriösität über den Übergabeort zu schaffen. Telefonbetrügerinnen und -betrüger suchen gezielt nach alten Menschen für ihre Anrufe. Im Internet ist das nicht so. Hier gibt es andere Betrugsmaschen, die auch junge Erwachsene ins Visier nehmen.

Glücksfälle "Herzlichen Glückwunsch, Sie haben bei einem Ausschreiben eine Million Euro gewonnen." "Sie sind der Neffe eines verstorbenen Adligen aus Sri Lanka und sollen sein Vermögen erhalten." "Ich möchte Ihnen ein lukratives Geschäft vorschlagen." Diese oder ähnliche Text versenden Betrüger weltweit an unterschiedliche Mail-Adressen. Darauf folgt ein Hinweis, dass zunächst eine Gebühr fällig ist, beispielsweise um Anwaltskosten bei der Abwicklung zu tragen.

Falsche Anzeigen "Sichern Sie sich jetzt Ihre Traumreise auf die Malediven, für nur 1.500 Euro." "Wir suchen einen neuen Sicherheitstechniker. Einstiegsgehalt: 5.400 Euro." "Traumhafte 100-Quadratmeter-Wohnung in Stuttgart für 1.000 Euro warm." Betrüger schalten inzwischen auch falsche Anzeigen im Internet. Angeboten werden beispielsweise Häuser, die sie nicht besitzen, Reisen, die nicht existieren und Jobs, die nicht ausgeschrieben sind. Oftmals sind die Angebote mit sehr guten Konditionen und Zeitdruck verbunden.

Phishing "Wir bitten Sie, Ihre Kundendaten zu verifizieren. Der Datenabgleich ist notwendig, um Ihr Konto zu schützen. Bitte verifizieren Sie ihr Konto unter dem folgenden Link innerhalb der nächsten 24 Stunden. Andernfalls müssen wir Ihr Konto deaktivieren. Ihr Amazon-Kundeservice" Derartige Texte stehen in Mails, die täuschend ähnlich zu den Unternehmen aussehen, von denen sie angeblich verschickt werden. Die Betrüger nutzen die korrekten Unternehmensfarben, Logos und Werbe-, sowie Designelemente.

Die Polizei - auch in der Region Stuttgart - informiert immer wieder zu Betrugsprävention. Zumeist sind die Veranstaltungen jedoch an ältere Menschen gerichtet. Dennoch gibt die Polizei auch Tipps im Umgang mit dem Internet. "Generell gilt: Trauen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand und hinterfragen Sie die Seriösität des Inhalts und des Absenders", sagte eine Sprecherin der Polizei Stuttgart dem SWR. "Bei Unsicherheit gilt stets Vorsicht. Im Zweifel brechen Sie Kontakte sofort ab, blockieren Nutzer und E-Mails."

Die Ungereimtheiten ergeben sich laut der Polizei oftmals bei Details. "Sollte beispielsweise die Mail-Adresse seltsam geschrieben sein und nicht zu einem seriösen Absender passen." Ebenso würden Unternehmen selten Zeitdruck aufbauen. "Und im schlimmsten Fall verpassen Sie dann mal ein Angebot", sagte die Sprecherin. Am allerwichtigsten sei jedoch, unter keinen Umständen Geld zu überweisen. "Ab dann ist es in den meisten Fällen kaum möglich, dieses zurückzuerhalten."

Neben der Arbeit von Behörden, betrügerische Gruppen dingfest zu machen, setzen sich auch beispielsweise Hackerinnen und Hacker gegen internationale Betrüger-Gruppen ein. Teilweise schaffen sie es ganze Telefonzentralen lahmzulegen, bis Gruppierungen aufgaben, da sich ihre "Arbeit" nicht mehr finanzierte. Der Komödiant James Veitch geht einen anderen Wegt, um die Zeit von Betrügern unrentabel zu gestalten.

