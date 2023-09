Lottogewinner aus dem Raum Stuttgart versteckt Gewinnschein im Schrank

per Mail teilen

Ein 50-jähriger Familienvater aus dem Raum Stuttgart hat sich erst nach mehreren Tagen wegen seines Lottogewinns gemeldet. Den Tippschein hatte er im Schrank versteckt.

Ende August hatte ein Lotto-Spieler aus dem Raum Stuttgart über zwei Millionen Euro gewonnen. Doch der glückliche Gewinner meldete sich zunächst nicht. Erst mit deutlicher Verspätung erhielt Lotto Baden-Württemberg seinen Anruf - es handelt sich um einen 50-jährigen Familienvater. Er habe gar nicht glauben können, dass sein Kontoguthaben um satte zwei Millionen Euro angewachsen ist, teilte die staatliche Lottogesellschaft Baden-Württemberg am Samstag mit.

Gewinner will seinen Job vorerst nicht aufgeben

Nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg war der Mann dermaßen überrascht, dass er seinen Spielschein im Schrank versteckte. Auf dem Schein hatte er sechs Richtige getippt, nur die Zusatzzahl war falsch. Laut Lotto liegt die Wahrscheinlichkeit hierfür bei rund 1 zu 15 Millionen. Der Familienvater, so die staatliche Lottogesellschaft, wolle nun in Ruhe überlegen, was er mit dem Geld anfange. Zunächst wolle er erstmal ganz normal arbeiten gehen.