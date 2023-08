Was sind die tödlichsten Tiere der Welt? Wurde der erste Döner Deutschlands in Reutlingen verkauft? Worauf musst du bei Bestellungen im Ausland achten? Alles im Wochenrückblick.

Moinsen, mein Name ist Thomas Fritzmann. Ich bin Redakteur im SWR Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick schauen wir zurück auf drei der wichtigsten Themen der Woche. Was ist passiert? Was bedeutet das? Wie geht es weiter? Diese Woche:

Der plötzliche Tod eines Daimler-Truck-Vorstands hat für großes Aufsehen gesorgt. Der Vorsitzende des Daimler-Aufsichtsrats, Joe Kaeser, zeigte sich bestürzt. "Wie kann es sein, dass so ein kleines Insekt einen so starken Mann, liebenden Vater und großartigen Manager tötet?" Für Peter von den Driesch vom Klinikum Stuttgart ist es wenig überraschend, dass ein Wespenstich tödlich sein kann.

"Bienen und Wespen sind die tödlichsten Tiere der Welt. Da kommt kein Hai auch nur in die Nähe."

Gemessen sei das an der Zahl der Toten, die im Zusammenhang mit diesen Tieren stehen. "Dabei gibt es sicherlich auch noch eine große Dunkelziffer. Oftmals wird die Todesursache 'Wespenstich' gar nicht festgestellt", sagte der Facharzt für Hautkrankheiten im SWR-Interview. "Wenn jemand beispielsweise tot in einem Feld aufgefunden wird, wird meistens gar nicht geprüft ob ein Wespen- oder Bienenstich der Grund war."

Was tun, wenn ich stark auf einen Wespenstich reagiere? Sollte es zu einer starken Schwellung kommen, oder - noch wichtiger - sollten andere Symptome wie zum Beispiel Übelkeit, Kreislaufprobleme, Zittern oder Kopfschmerzen auftreten, sollten Sie sofort reagieren. Bringen Sie sich in eine stabile Position. Idealerweise legen Sie sich hin, bitten Menschen in Ihrer Umgebung um Hilfe und verständigen den Notarzt. "Das ist auf keinen Fall übertrieben. Wespenstiche können tödlich enden", sagte Hautarzt Peter von den Driesch vom Klinikum Stuttgart dem SWR.

Bei Allgergikerinnen und Allergigkern werde durch Wespengift eine Kettenreaktion ausgelöst. "Der Körper setzt massenweise Histamin frei. Das kann zu Problemen in unterschiedlichen Organen führen", erklärte von den Driesch. Vor allem würden durch den Stoff die Blutgefäße erweitert, wodurch sich der Blutdruck schlagartig erniedrige. "Das kann zu einer Unterversorgung führen."

Für Menschen die keine Allergie auf das Gift haben, bestünde jedoch grundsätzlich keine Gefahr. "Da müsste man schon von sehr viele Wespen gleichzeitig gestochen werden."

Wie können sich Allergiker vor Wespen schützen?

Im Klinikum Stuttgart können sich Menschen auf eine Wespengift-Allergie testen lassen. Falls die Allergie festgestellt wird, kann eine Therapie verschrieben werden. "Die ersten Tage finden stationär statt, weil es auch während der Therapie zu starken Reaktionen kommen kann", erklärte von den Driesch. "Nach der ersten Hyposensibilisierung kann die restliche Therapie ambulant ablaufen."

Unabhängig davon, ob man eine Allergie auf das Wespengift, rät Peter von den Driesch im Sommer vorsichtig zu sein. "Gerade Wespen sind recht aggressiv. Im Sommer gehen die Futterquellen der Tiere zu Neige. Wenn Sie draußen Nahrung zu sich nehmen, prüfen Sie bei jedem Biss und bei jedem Schluck, ob sich ein Tier dazwischen versteckt."

Über den Tod von Daimler-Truck-Vorstand Jochen Goetz hat SWR4 Baden-Württemberg am 12.8.2023 berichtet.

Aus Filderstadt (Kreis Esslingen) erobert der Döner gerade China. Allerdings nicht die dicht besiedelte Küstenregion, sondern Chengdu im Südwesten Chinas. "Döner, dit kommt doch aus Berlin!" - Ein Satz der Nevzat Salim gehörig auf die Nerven geht. Er sagt: "Den ersten Döner habe ich verkauft und zwar in Reutlingen."

Der Verein Türkischer Dönerhersteller in Europa, ATDiD, schreibt den ersten Döner Kadir Nurman zu. Er soll ihn 1972 in Berlin verkauft haben. "Ganz und gar nicht", sagte Salim dem SWR. "Ich war schon 1969 mit meinem Wagen auf dem Reutlinger Straßenfest." Dass der Döner von Berlin aus Deutschland erobert hat, hält er für ausgeschlossen.

"Im Kalten Krieg mit Kühlwagen über die deutsch-deutsche Grenze? Bei all den Kontrollen? Wie soll das denn funktioniert haben?"

Ein Beleg dafür, dass Nevzat Salim den ersten Döner verkauft hat, fehlt. Im Stadtarchiv Reutlingen ist nichts zu einem Stadtfest 1969 hinterlegt. Das erste Stadtfest wurde für das Jahr 1977 dokumentiert. Dass der erste Döner in Reutlingen verkauft wurde, ist dadurch aber nicht ausgeschlossen. Möglicherweise fand das Stadtfest statt, auch wenn es nicht aufgezeichnet worden ist.

Über den Dönerhändler in Filderstadt hat SWR4 Baden-Württemberg am 14.8.2023 berichtet.

Wer schon mal günstig online im Ausland eingekauft hat, hat möglicherweise auch schon das ein oder andere Problem dabei erlebt. So auch der junge Mann, der statt eines Pakets eine Einladung zum Zollamt erhielt. Die Markenware, die am Zoll einging, war gefälscht. "Schon der Preis hat uns sehr stutzig gemacht", sagte Kathi Hellermann vom Zollamt Böblingen dem SWR.

Mich erinnerte die Geschichte an etwas, das mir selbst vor wenigen Jahren passiert ist. Ich habe von einem chinesischen Modehändler mehrere Klamotten bestellt. Preislich nicht unschlagbar günstig, aber in Ordnung. Richtig teuer wurde die Bestellung erst, als ich in meiner Hauspost einen gelben Brief fand, der mich zum Zollamt Zuffenhausen zitierte. Was mir nicht bewusst war: Ich musste die Ware verzollen.

"Das ist ganz normal. Wenn Sie nicht von einem Mitglied des Binnenmarkts bestellen, müssen Sie die Ware immer selbst verzollen", erklärte Zöllnerin Kathi Hellermann. "Der Händler kann das gar nicht verzollen, das kann erst in Deutschland geschehen." Wie viel die Einführung kostet, sei von der Produktkategorie und dem Preis zuzüglich der Versandkosten abhängig. "Wie viel da auf einen zukommt, kann man recht schnell prüfen", sagte Hellermann. Dabei soll die Zoll-App helfen. Mit ihr kann man berechnen, welche Abgaben bei der Einfuhr in Deutschland anfallen.

Über die gefälschten Modeartikel, die vom Zoll beschlagnahmt wurden, hat SWR4 Baden-Württemberg am 15.8.2023 berichtet.

