Bei Neuhausen: Alkoholisierter Fahrer gerät in Gegenverkehr - drei Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L1204 sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Verursacher war alkoholisiert und wohl ohne Führerschein unterwegs.

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend auf der Landstraße 1204 in Richtung Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) mit seinem Sportwagen auf regennasser Straße ins Schleudern geraten. Nach Angaben der Polizei geriet er in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der Fahrer des Sportwagens wurde leicht verletzt. Sein Beifahrer und der Fahrer des entgegenkommenden Wagens erlitten schwere Verletzungen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde noch zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Bei dem Unfallverursacher wurde eine Atemalkoholkonzentration von über zweieinhalb Promille festgestellt, wie die Polizei weiter mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann auch keinen gültigen Führerschein.

Der entstandene Sachschaden liegt den Angaben der Einsatzkräfte zufolge bei rund 250.000 Euro. Der Schaden an dem Sportwagen dürfte dabei mit etwa 230.000 Euro den größten Teil ausmachen. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße teilweise gesperrt.