Am Wochenende ist es im Neckar-Odenwald-Kreis zu mehreren schweren Motorradunfällen gekommen. Ein Fahrer verunglückte tödlich zwischen Osterburken und Rosenberg.

Am Wochenende haben sich im Neckar-Odenwald-Kreis mehrere schweren Motorradunfällen ereignet. Ein Mann verunglückte zwischen Osterburken und Rosenberg tödlich.

Auto kollidiert mit Motorrad beim Abbiegen

Am Samstagnachmittag kam es zu einem tödlichen Crash auf der L 1095. Ein 60-jähriger Mann war mit seinem Auto von Rosenberg kommend Richtung Osterburken unterwegs. Der Mann wollte auf der Landstraße abbiegen, um zu einer Grüngutsammelstelle zu gelangen, so die Polizei. Er hielt zunächst an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Während des Abbiegens überholte ihn ein 33-jähriger Mann auf seinem Motorrad. Es kam zum Crash. Der 33-Jährige zog sich durch den Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort verstarb, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. An der Unfallstelle waren Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie 21 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Landstraße war bis in den Abend gesperrt.

Zwei weitere Motorradfahrer im Neckar-Odenwald-Kreis schwer verletzt

Nur wenige Kilometer entfernt ereignete sich ebenfalls am Samstag ein weiterer schwerer Motorradunfall. Dabei wurde ein 30-Jähriger auf der L 518 verletzt. Er war gegen 17:45 Uhr mit seinem Motorrad von Sindolsheim in Richtung Rosenberg unterwegs. Kurz vor Rosenberg kam er in einer Kurve von der Straße ab. Wieso, ist noch unklar, so die Polizei. Der Fahrer wurde vom Motorrad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der 30-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Motorrad entstand ein Totalschaden.

Am selben Tag ereignete sich gegen 14 Uhr ein weiterer schwerer Verkehrsunfall bei Mudau. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Auch er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.