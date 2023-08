per Mail teilen

Ein kilometerhoher Laserstrahl, ein 340-Tonnen-Wal und die Geschichte der Nilgans in Europa. Aus wissenschaftlicher Sicht war die Woche in der Region Stuttgart hoch spannend.

Hi, ich bin Thomas Fritzmann, Redakteur im SWR-Studio Stuttgart. Im Wochenrückblick verfolgen wir drei der wichtigsten Themen aus dieser Woche nochmals. Diesmal ganz im Zeichen der Wissenschaft.

Womöglich handelt es sich bei dem Urzeit-Wal, dessen Knochen bei einer Ausgrabung in Peru gefunden wurden, um das schwerste Tier, das jemals gelebt hat. Bis zu 340 Tonnen soll die Walart auf die Wage gebracht haben. Das Team unter Kurator Eli Amson aus dem Naturkundemuseum Stuttgart fand die Knochen in Peru. Kommen sie jetzt nach Deutschland?

Erhaltene und untersuchte Knochen der neuen Art Perucetus colossus. Pressestelle Grafik: Eli Amson

"Nein", sagte Eli Amsons im SWR-Interview. "Die Knochen bleiben in dem Land, in dem sie gefunden wurden." Allerdings sei es denkbar, dass eine Kopie der Knochen in die Landeshauptstadt kommt. "Die gesamte Oberfläche aller gefundenen Fossilien wurde gescannt. Vielleicht können wir einen 3D-Druck organisieren."

Würdest du das Naturkundemsuem besuchen um den 3D-Druck zu bewundern? Sofort! So ein kolossales Skelett muss ich gesehen haben. Vielleicht mal, wenn es sich ergibt. Wen interessiert schon so ein Knochenhaufen? Abschicken

Vergangene Woche haben wir euch gefragt, wo ihr euren Sommerurlaub verbringt. Die meisten Stimmen (36,1 Prozent) erhielt "Endlich mal wieder weg - aber innerhalb der EU".

Über den Fund des Urzeit-Wals hat SWR Aktuell am 2.8.2023 berichtet.

Zum 100-jährigen Firmenjubiläum vom Maschinenbauer Trumpf hat das Unternehmen mit Sitz in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) einen Laser umgerüstet. Bis einschließlich Samstag soll der Lichtstrahl nachts vom Firmengelände von Trumpf aus in den Himmel strahlen. "Quasi die längste Geburtstagskerze der Welt", sagte ein Sprecher des Unternehmens dem SWR.

Wie funktioniert ein Laser? Jeder Laser besteht aus drei Hauptkomponenten. Einer Pumpquelle, einem Lasermedium und einem Resonator. Die Pumpquelle sorgt dafür, dass sich aus dem Lasermedium Photonen, also Lichtteilchen lösen. Diese werden durch den Resonator, also zwei Spiegel, immer wieder hin und her geworfen. Dadurch entsteht eine sogenannte Photonenlawine. Ein Teil der Photonen verlässt dann den Resonator. Diese sind das Laserlicht, das aus dem Laser strahlt.

Vor allem eine neue Linse wurde für den Show-Laser entworfen. Die sorgt dafür, dass das Licht so gebündelt wird, dass der Laser möglichst hoch strahlen kann und ein gleichmäßiges grünes Licht entsteht. "Das Licht wird im Gegensatz zu beispielsweise einem Strahler im Stadion extrem stark gebündelt. Dadurch entsteht eine Lichtsäule, die zwar nach oben hin etwas breiter wird, aber nur etwa drei Zentimeter breit ist."

Kapitel auswählen Einsteins Idee: Atome als Lichtverstärker (00:00 min) Lightshows – Laser machen Kunst (01:58 min) Maimans Trick: Die Lichtverstärkung (03:13 min) Der Laser als Werkzeug: Schneiden, Schweißen und eine Augenoperation (05:43 min) Entfernungsmessung: Mit dem Laser zum Mond und zurück (09:18 min) Vom Laserscan zum Stadtmodell (12:28 min) Video herunterladen (408,2 MB | MP4)

"Die Lasermaschine, die wir umgebaut haben, wird für gewöhnlich zum Schweißen eingesetzt", sagte der Sprecher von Trumpf. Entsprechend heiß sei auch der grüne Lichtstrahl, der in einem Umkreis bis zu 80 Kilometer zu sehen sein soll. "Der gesamte Bereich um den Laser ist deshalb abgesperrt. Auch weil eine Gefahr für die Augen besteht. Sollte beispielsweise ein Staubkorn in den Laser fliegen, könnte das dafür sorgen, dass das Licht gestreut wird."

Über den Laser von Trumpf hat SWR4 BW am 1.8.2023 berichtet.

Jetzt sind sie weg - die Nilgänse, die im F3-Freibad in Stuttgart gelebt haben. Sie hatten in den vergangenen Wochen einige Probleme bereitet.

Die invasive Art hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker in Deutschland ausgebreitet. Auch in Stuttgart stieg die Zahl der Tiere kürzlich deutlich, sagte Ornithologin Friederike Woog dem SWR. "Im vergangenen Jahr waren es noch zwölf Brutpaare. Die Zahlen aus diesem Jahr liegen noch nicht vor, allerdings ist die Zahl vermutlich recht rasant gestiegen"

Laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) wurde die erste Brut von Nilgänsen in Deutschland 1981, nahe der niederländischen Grenze festgestellt. Obwohl die Nilgans ursprünglich aus Afrika stammt und sowohl am Nil als auch südlich der Sahara weit verbreitet ist, wanderte sie in Deutschland vermutlich aus dem Norden ein.

"In den Niederladen aber auch in England werden Wasservögel wie die Nilgans seit Jahrhunderten gehalten. Einige der Gänse sind wohl ausgebüxt und haben sich dann als Wildpopulation Stück für Stück verbreitet", erklärte Woog. "In Stuttgart gab es die erste Wildbrut in der Wilhelma." Dort hatte sich ein freilebendes Nilganspaar niedergelassen.

Dabei habe die Nilgans einen unverdient schlechten Ruf. "Die Nilgans wird immer wieder als aggressive, invasive Art bezeichnet, die andere Tiere vertreibt. Unsere Untersuchungen konnten das nicht feststellen." Zwar seien insbesondere die Männchen teils sehr dominant, wenn sie versuchten ihre Brut zu schützen, grundsätzlich verhielten sich die Nilgänse aber Woogs Erkentnnissen nach kaum anders als andere Gänsearten.

Insbesondere in Freibädern stellen sie dennoch eine Gefahr da. Sie verunreinigen das Wasser und können über ihren Kot beispielsweise Salmonellen verbreiten. "Sie sind einfach ein Hygienerisiko", erklärte der ehemalige Chef des F3-Freibads, Kai Steuernagel, im SWR-Interview.

Über die Vertreibung der Nilgänse aus dem F3-Schwimmbad hat SWR4 BW am 31.7.2023 berichtet.

Das habt ihr in dieser Woche auch viel gelesen:

Was hat euch in dieser Woch sonst noch beschäftigt? Schreibt uns: online.studiostuttgart@swr.de