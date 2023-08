Eine PR-Aktion des Maschinenbauers Trumpf mit grünem Laserlicht hat am Montag rund um Stuttgart für Aufsehen gesorgt. Umweltschützer kritisieren die Aktion.

Der Laserhersteller Trumpf hat in der Nacht auf Dienstag einen extrem starken Laserstrahl am Unternehmenssitz in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) getestet. Das grüne Licht, das nach Unternehmensangaben zehn Kilometer in den Himmel reichte, hatte dazu geführt, dass Anwohnerinnen und Anwohner bei der Polizei anriefen.

Grünes Laserlicht soll 80 Kilometer weit zu sehen sein

Das Unternehmen bezeichnet den Laserstrahl als "längste Geburtstagskerze der Welt". Diese soll zum 100. Firmenjubiläum von Mittwoch bis Sonntag von Sonnenuntergang bis kurz nach Mitternacht zu sehen sein - "sofern es nicht regnet", so ein Unternehmenssprecher.

Am Montag hatte Trumpf den Laser getestet. Dabei seien verschiedene Leistungen des Lasers für etwa 35 Minuten getestet worden - zwei Minuten davon auf voller Leistung. Der Strahl sei bei gutem Wetter im Umkreis von 80 Kilometern zu sehen. Beim Testlauf am Montagabend mit bewölktem Nachthimmel sei er im Umkreis von etwa 30 Kilometern zu sehen gewesen.

Hochleistungslaser wurde umgerüstet

Für die Aktion hat das Unternehmen zusammen mit einem Showlaserhersteller einen industriellen Hochleistungslaser zum Veranstaltungslaser umgerüstet. "Dieser Laser ist nach unseren Recherchen die stärkste Anlage, die jemals einen Strahl für eine Lasershow erzeugt hat", sagt Sebastian Pricking aus der Trumpf-Laserentwicklung.

Das Unternehmen bezeichnet den Laser mit drei Kilowatt Leistung als besonders energieeffizient. Ihn eine Stunde zu betreiben, verbrauche so viel Energie, wie mit einem durchschnittlichen Elektroauto von Stuttgart nach Karlsruhe zu fahren", so Pricking. Normalerweise kommt eine solche Anlage beispielsweise beim Schweißen von Batterien für die Elektromobilität zum Einsatz.

Trumpf: Vögel umfliegen den Laser wie eine Laterne

Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte die Aktion mit dem Laserstrahl nach eigenen Angaben genehmigt. Der Laser sei zwar so stark, dass man laut Trumpf damit Metall schneiden könne, trotzdem sei er absolut ungefährlich. Als Gründe führt das Unternehmen auf, dass der Laser nicht frei zugänglich, sondern auf dem Unternehmensgelände stehe und darüber hinaus sehr viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden seien.

Auch der Luftverkehr sei nicht von dem Laserstrahl betroffen, teilte das Regierungspräsidium mit. Trotzdem müssten die Verantwortlichen während des Betriebs telefonisch erreichbar sein, um die Anlage sofort abschalten zu können. Zudem dürften keine Personen oder Flugzeuge geblendet werden. Auch für Vögel bestehe keine Gefahr. Ein Trumpf-Sprecher sagte: "Vögel umfliegen den Laser wie eine Laterne."

Umweltschützer sprechen von Energieverschwendung

Ganz anders sehen das Umweltschützer. "Diese Aktion ist vor allem wegen der Energieverschwendung und der Lichtverschmutzung problematisch", teilte der Regionalgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Stuttgart, Gerhard Pfeifer, mit. Es sei zumindest nicht auszuschließen, dass der Laserstrahl nachtaktive Insekten beeinträchtige. Auch Fledermäuse könnten irritiert und beeinträchtigt werden. Im August seien die Tiere nachts sehr aktiv und alle Arten stünden unter strengem Naturschutz. Für Vögel dürfte der Laser laut Pfeifer dagegen zumindest im Moment nicht so problematisch sein, weil die Zugzeit erst Anfang September so richtig losgehe.