So schwer wie etwa zwei Jumbos… 340 Tonnen schwer könnte ein Wal aus der Urzeit gewesen sein. Ein internationales Forscherteam um den Stuttgarter Paläontologen Dr. Eli Amson hat Teile des Skeletts eines gigantischen Meeresbewohners in Peru gefunden. Sein Name: Perucetus colossus, der kolossale Wal aus Peru. Er könnte das schwerste Tier aller Zeiten sein.

Perucetus Colossus – so heißt der riesige Wal – den man sich wohl am ehesten so vorstellen kann: Ein 20 Meter langer, zylindrischer Körper, mit verkümmerten Flossen wie Ärmchen, einem im Verhältnis zum Körper sehr kleinen, spitzen Kopf und einem Gewicht von bis zu 340 Tonnen! Der Gigant bewegte sich vor ca. 39 Millionen Jahren durch das Meer. Das Fossil des kolossalen Wals wurde an der Südküste Perus ausgegraben. Die Studie, in der die Walart jetzt erstmals wissenschaftlich dokumentiert wurde, erschien jetzt in der rennomierten Fachzeitschrift Nature.

Fundstelle des Perucetus-Kolosses in der Provinz Ica in Südperu. Pressestelle Alberto Gennari

Gigantischer Wal lebte vor rund 39 Millionen Jahren in küstennahen Gewässern Perus

Ein internationales Team um Dr. Eli Amson, Paläontologe am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart, hat das fossile Wal-Skelett mit entdeckt und erforscht. Die Verwandten der heutigen Wale, Delfine und Schweinswale lebten bereits vor rund 40 Millionen Jahren in küstennahen Gewässern.

"Die Geschichte der Entdeckung ist also wirklich cool. Mario Urbina, der auch zu den Co-Autoren gehört, hat vor 13 Jahren etwas wirklich Seltsames an der Küste gefunden, und es hat lange gedauert, bis wir verstanden haben, was es war, und das Fossil präparieren konnten."

Es waren mehrere Ausgrabungen erforderlich, um die Teile des Wal-Skeletts zu sammeln. Denn der Wal ist 20 Meter lang, also nur etwa 5 Meter kürzer als das größte aller Säugetiere, der Blauwal. Dafür ist er aber besonders schwer und übertrifft mit einem geschätzten Gewicht von bis zu 340 Tonnen den Blauwal, der "nur" bis zu 190 Tonnen auf die Waage bringt.

Der Perucetus colossus, der peruanische Wal aus der Urzeit, könnte möglicherweise das schwerste Tier sein, das jemals auf der Erde gelebt hat. Pressestelle Alberto Gennari

Gewicht sorgt für Regulierung des Auftriebs im Wasser

Bevor wir dieses Tier entdeckten, dachten wir, es gäbe nur einen einzigen Weg, gigantisch zu werden. Nämlich, sein Leben im offenen Meer zu verbringen. Mit dieser neuen Entdeckung wissen wir, dass die küstennahe Umgebung möglicherweise ein weiterer Weg für Tiere, um so groß zu werden.

Perucetus colossus ist ein Wal der Extreme. Seine Knochen haben eine außergewöhnliche Dichte und sind sehr schwer. Die Forschenden nehmen an, dass er sich damit an das Leben in küstennahen Gewässern angepasst hat. Die massiven Knochen halfen den Tieren, ihren Auftrieb zu regulieren und sich unter Wasser zu halten - ähnlich wie der Bleigürtel bei Tauchern. Nun ist der Gigant, dessen einzelner Wirbelkörper schon mehr als 100 Kilo wiegt, ein Anwärter auf den Titel „Schwerstes Tiers aller Zeiten“!