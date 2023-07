Katharina Ditschke ist Reporterin für SWR Wissen Aktuell – Lebenslauf und Einblick in aktuelle Beiträge finden Sie hier.

SWR Wissen Aktuell Reporterin Katharina Ditschke. SWR

Katharina Ditschke ist aufgewachsen im Rheinland, mit norddeutschen Wurzeln, einer Liebe zu Leipzig und nun heimisch in Baden-Baden. Sie absolvierte ein Magisterstudium in Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Sportmedizin, Politikwissenschaft und Journalistik in Leipzig und in Melbourne.

Nach ihrem Volontariat bei einer ZDF-Produktionsfirma wechselte sie zunächst in Ratgeber-Formate des MDR, 2012 dann als Allrounderin zur SWR Fernsehsendung „Kaffee oder Tee“ und später als Chefin vom Dienst zum „ARD-Buffet“. Verantwortlich für die Medizin- und Gesundheitsthemen, plante und verantwortete sie beim „ARD-Buffet“ zudem im wöchentlichen Wechsel die tägliche Live-Sendung.

Ihre Leidenschaft gilt der Medizin, Fitness und dem Sport – privat und im Job. Katharina arbeitet multimedial als Reporterin und Redakteurin für die Redaktion SWR Wissen Aktuell und ist dabei auch als Chefin vom Dienst für die Wissenssendung 3sat NANO tätig.

Reporterin für SWR Wissen