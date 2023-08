In der Stuttgarter Innenstadt ist am Wochenende eine junge Frau vergewaltigt worden. Laut Polizei hat es in der Nähe am Dienstag zudem einen weiteren sexuellen Übergriff gegeben.

Nach einer Vergewaltigung am frühen Samstagmorgen im Bereich der Königstraße in Stuttgart sucht die Polizei nun nach Zeugen. Eine 27-Jährige war auf Höhe der Straße Neue Brücke von drei Männern angesprochen und nach Feuer gefragt worden. Die Frau war zu Fuß auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Als sie weitergehen wollte, hielten sie zwei der Männer fest. Der dritte vergewaltigte sie. Im Anschluss flüchteten die bislang unbekannten Täter. Die beiden Übergriffe spielten sich in der Stuttgarter Innenstadt ab. SWR Polizei sucht mit Personenbeschreibung nach Zeugen Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwei der Männer waren zwischen 20 und 25 Jahre alt sowie zwischen 1,80 und 1,95 Meter groß. Beide hatten kurze dunkle Haare und einen Dreitagebart. Einer trug einen dunklen Kapuzenpullover und hatte einen auffällig großen Leberfleck unter dem linken Auge. Zu dem dritten Täter liegt keine Beschreibung vor. Schlossplatz Stuttgart: Männer fassen Frau an Brust und Po Am frühen Dienstagmorgen kam es im Bereich des Schlossplatzes erneut zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau. Eine 24-Jährige hatte sich zum Schutz vor Regen untergestellt. Eine Gruppe von fünf jungen Männern belästigte und beleidigte sie zunächst, dann fasste sie ihr an Brust und Po. Erst als die Frau den Notruf wählte, ließen die Männer von ihr ab. Die Polizei nahm Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 25 Jahren vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an, auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise möglicher Zeugen.