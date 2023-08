Bei einem Unfall auf der B10 bei Geislingen ist in der Nacht zum Dienstag ein junger Autofahrer ums Leben gekommen. Er war in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten.

Auf der Bundesstraße 10 bei Geislingen (Kreis Göppingen) ist am frühen Dienstagmorgen ein 18-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Fahranfänger war nach Angaben der Polizei von Eislingen Richtung Ulm unterwegs. In einer Kurve habe er vermutlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren und schleuderte in den Gegenverkehr. Die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell gefahren war. Der 18-jähriger Autofahrer starb laut Polizei noch am Unfallort. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marius Bulling Fahrer im Oldtimer wohl nicht angeschnallt Der 18-Jährige, der nach Aussage eines Polizeisprechers wahrscheinlich nicht angeschnallt war, starb an der Unfallstelle. Der junge Mann war den Angaben zu Folge in einem Oldtimer unterwegs. Der Fahrer des anderen Autos erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Für die Bergungsarbeiten war die Bundesstraße voll gesperrt.