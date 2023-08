In einem Regionalzug zwischen Stuttgart und Karlsruhe wurden mehrere Steckdosen manipuliert. Eine Frau bekam laut Bundespolizei einen Stromschlag und kam ins Krankenhaus.

Eine 35-jährige Frau hat auf der Zugfahrt von Stuttgart nach Karlsruhe einen Stromschlag erlitten. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, hatte zuvor ein Unbekannter mehrere Steckdosen in dem Regionalzug manipuliert.

Nach Stromschlag im Zug: Frau kommt ins Krankenhaus

Bei dem Zug handelte es sich um einen Interregioexpress, der am Freitagmittag von Stuttgart nach Richtung Karlsruhe unterwegs war. Während der Fahrt wollte die 35-Jährige nach bisherigen Polizeiermittlungen eine Zug-Steckdose benutzen und wurde dabei verletzt. Bei der Ankunft in Karlsruhe wurde sie direkt ins Krankenhaus gebracht, um sie dort weiter untersuchen zu können.

Wie sich später in einem Stuttgarter Abstellwerk herausstellte, waren mehrere Steckdosen in dem Zug manipuliert. "Da guckten stromführende Teile aus der Steckdose heraus", so ein Bundespolizei-Sprecher auf SWR-Nachfrage. Bisher sei das der einzige Vorfall dieser Art gewesen. Man habe Bahnunternehmen aber informiert und um Wachsamkeit gebeten. Die Bundespolizei weist außerdem Reisende daraufhin, Steckdosen in Zügen vor dem Benutzen genau anzuschauen. Sollte etwas Auffälliges zu sehen sein, solle man sich ans Zugpersonal oder an die Bundespolizei wenden.