In Ditzingen sind am Dienstag zwei Männer bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Sie wollten ein Werbebanner an einem Wasserturm nahe einer Hochspannungsleitung aufhängen.

In Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) haben sich laut Polizei ein 62-Jähriger und sein 44 Jahre alter Kollege bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Sie hatten am Dienstag versucht, ein Werbebanner an einem Wasserturm anzubringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellten die Männer dafür ihren Lkw mit einer Arbeitsbühne zwischen dem Wasserturm und einer Hochspannungsleitung auf. Der 62-Jährige befand sich im Korb der Arbeitsbühne auf etwa sieben bis acht Meter Höher, sein Kollege am Boden.

62-Jähriger mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Aus ungeklärter Ursache übertrug sich Strom aus einer Hochspannungsleitung auf den Lkw, an dem die Arbeitsbühne befestigt war. Das Fahrzeug fing Feuer, ein Teil der Arbeitsbühne löste sich und stürzte mit dem 62-Jährigen in die Tiefe. Der Mann musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch sein Kollege kam wegen eines Stromschlags in ein Krankenhaus.

Der Lkw brannte nach Angaben der Polizei nahezu vollständig aus. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde die Gewerbeaufsicht des Landratsamts Ludwigsburg hinzugezogen.