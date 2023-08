Jochen Goetz wurde 52 Jahre alt. Der Daimler-Truck-Vorstand starb bei einem tragischen Unglück, hieß es bis jetzt. Nun äußert sich Aufsichtsratschef Kaeser über die Todesursache.

Der bisherige Finanzvorstand des Lkw-Herstellers Daimler Truck, Jochen Goetz, ist durch eine allergische Reaktion nach einem Wespenstich gestorben. Das geht aus einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn hervor. Veröffentlicht hat es der Aufsichtsratsvorsitzende von Daimler Truck, Joe Kaeser, am Freitagabend. Zuvor hatte der Konzern lediglich von einem "tragischen Unglücksfall" gesprochen.

Persönliche Botschaft auf LinkedIn an Jochen Goetz

Kaeser zeigte sich in dem Beitrag bestürzt und schreibt sehr persönlich über und an den verstorbenen Finanzvorstand. Während er beim Geburtstagsfrühstück mit seiner Tochter zusammen sitze, beobachte er eine Wespe auf seinem Teller, schreibt er. Und weiter heißt es: Er frage sich, wie ein so kleines Insekt einen so starken Mann, liebenden Vater und großartigen Manager töten konnte.

Jochen Goetz sei voll Energie und in top Form gewesen. "Man konnte diese Kraft spüren, diese Hingabe, diesen starken Willen, etwas zu schaffen." Manchmal, räumt Kaeser ein, habe er sich gefragt, warum der frühere Finanzvorstand nicht auch mal eine Pause gemacht habe. Die Antwort gibt er selbst: Goetz wollte wohl keine Zeit verlieren und das Unternehmen voranbringen.

Aufsichtsratschef von Daimler Truck: "Jochen, Du wirst nie vergessen"

Während der Aufsichtsratsvorsitzende Joe Kaeser die Wespe auf seinem Teller beobachtet, denke er an Jochen Goetz und vor allem an dessen Frau und die Kinder, heißt es in dem Linkedin-Beitrag abschließend. Goetz werde nun von einem anderen Ort aus über seine Kinder wachen. "Ruhe in Frieden, lieber Jochen. Du wirst nie vergessen werden."