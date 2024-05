Mehrere Personen sollen versucht haben, einen AfD-Infostand zu blockieren. In der Folge wurden laut Polizei zwei Abgeordnete leicht verletzt. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Zwei Landtagspolitikerinnen oder -politiker der AfD sind nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag vor dem baden-württembergischen Landtag in Stuttgart verletzt worden. Nach den derzeitigen Informationen handle es sich um leichte Verletzungen, so die Ermittler. Ein Infostand der AfD-Fraktion vor dem Landtag sei gegen 16 Uhr gestört worden - "von mutmaßlichen Parteigegnern", so die Polizei in einer Mitteilung. Diese hätten versucht, einen AfD-Infostand zu blockieren, indem sie direkt davor ein Banner in die Höhe gehalten hätten. "In diesem Zusammenhang wurden Angehörige der Landtagsfraktion verbal und in der Folge körperlich angegangen", so die Polizei.

Der Staatsschutz ermittelt

"Zwei der Geschädigten sind Mitglieder des Landtages", schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Um welche Landtagsfraktion es sich handelte, dazu machte die Polizei darin zunächst keine Angaben. Auf Nachfrage des SWR bestätigte sie Angaben der "Stuttgarter Zeitung", wonach es sich um die AfD handle.

Wie viele weitere Personen außerdem betroffen waren, konnte die Polizei am Mittwochabend auf SWR-Nachfrage nicht mitteilen. Es sei jedenfalls nicht notwendig gewesen, die Leichtverletzten anschließend medizinisch zu behandeln, heißt es in der Pressemitteilung.

Zwei Frauen sollen sich an Störung beteiligt haben

"Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Landtag", teilte die Polizei weiter mit. Sie hielt im Rahmen der Fahndung zwei Frauen im Alter von 19 und 23 Jahren an und verdächtigt sie, sich an der Störung beteiligt zu haben. Doch inwieweit sie in die Auseinandersetzung verwickelt waren, könnten erst die weiteren Ermittlungen zeigen, so die Polizei. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen. Dabei würden auch Videoaufnahmen ausgewertet.

Ermittler suchen zwei weitere Verdächtige

Außerdem sucht die Polizei noch weitere Personen, die beteiligt gewesen seien. "Eine Angreiferin war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte braunes, lockiges Haar", schreiben die Beamten. "Sie war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einem karierten Mantel. Ein anderer männlicher Angreifer war zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er trug eine Brille und war bekleidet mit einer hellblauen Jeanshose und einer schwarzen Regenjacke."

Fraktionen haben vor dem Stuttgarter Landtag Infostände aufgebaut

Anlass dafür, dass die Landtagsfraktionen vor dem Landtag Infostände aufgebaut haben, ist die Festveranstaltung "75 Jahre Grundgesetz". Am Mittwochvormittag hatte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) Angriffe auf Politikerinnen und Politiker in den vergangenen Tagen scharf verurteilt. Zu Beginn der Landtagssitzung sagte sie, diese brutalen Attacken im Wahlkampf seien die neuesten Auswüchse einer Serie von Anschlägen auf die freiheitliche Gesellschaft. Man stehe an der Seite aller, die sich für unsere Demokratie engagierten, so Aras. Hintergrund ist beispielsweise der Angriff auf den sächsischen SPD-Politiker Matthias Ecke beim Anbringen von Wahlplakaten.