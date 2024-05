Die Grundrechte sind seit 75 Jahren in der Verfassung verankert. Gerade in diesen Zeiten ein Grund, stolz darauf zu sein, findet Landtagspräsidentin Aras. Bei der Feier im BW-Landtag wird Altbundespräsident Gauck die Festrede halten.

Heute vor 75 Jahren, am 8. Mai 1949, ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen worden. Zu diesem Anlass findet am Mittwochabend im baden-württembergischen Landtag eine Festveranstaltung statt. Für Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) ist das Jubiläum ein "großartiger" Anlass, stolz auf die Demokratie zu schauen. Gleichzeitig müsse man sich aber auch vor Augen führen, was momentan durch das Erstarken von Verfassungsfeinden auf dem Spiel stehe. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Dienstag erklärt, das Grundgesetz sei deutsche Leitkultur.

Das Grundgesetz und die Verantwortung für Demokratie

Die Festrede im Landtag wird der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und frühere Bundespräsident Joachim Gauck halten. Der 84-Jährige werde anschließend mit der Unternehmerin Tijen Onaran und dem Juristen und Autor Ronen Steinke über aktuelle Fragen diskutieren, teilte der Landtag mit. Dabei werde es um die Errungenschaften unserer Demokratie gehen und wie wir sie erhalten können. Es werde auch die Frage aufgeworfen, wie man den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichere, wenn demokratiefeindliche Einstellungen und Misstrauen gegenüber dem Staat zunähmen und die offene, liberale Gesellschaft bedrohten.

Das Grundgesetz ist nur knapp 1.400 Gramm schwer

Das Grundgesetz wiegt nur 1.396 Gramm und ist 35 mal 24 Zentimeter groß. Der Text, der am 8. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat in Bonn beschlossen wurde, beginnt mit dem bis heute gültigen und prägenden Artikel 1: "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."

Bis zum Artikel 19 folgen weitere Grundrechte. Sie garantieren etwa Meinungs- und Pressefreiheit, Glaubensfreiheit oder Gleichberechtigung. In Artikel 20 heißt es schließlich: "Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat." Es wurde das rechtliche Fundament der Bundesrepublik Deutschland geschaffen - genau vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Offiziell verkündet wurde das Grundgesetz am 23. Mai 1949.

Das Fest zur Festigung der Demokratie

Vor dem Landtag und der Staatsoper in Stuttgart findet ab dem Mittag das "Fest zur Festigung der Demokratie" statt. Bürgerinnen und Bürger können sich unter anderem mit Abgeordneten aller Fraktionen, Vertreterinnen und Vertretern der Landeszentrale für politische Bildung und des Landesverfassungsgerichtshofs austauschen.

Quiz: 75 Jahre Grundgesetz - alles Wichtige zu Deutschlands Verfassung