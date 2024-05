Die Polizei hat in Günzburg einen Mann mit einem Beil gestoppt. Zeugen hatten die Einsatzkräfte gerufen, weil sich der 41-Jährige am Mittwoch in der Innenstadt auffällig verhielt.

Die Polizei in Günzburg hat am Mittwochnachmittag einen 41-jährigen Mann in einem psychischen Ausnahmezustand gestoppt. Passanten haben die Einsatzkräfte gerufen, weil sich der Mann in der Innenstadt auffällig verhielt. Die Polizei traf ihn mit einem Beil in der Hand an. Mann in Günzburg reagiert nicht auf Ansprache Wie die Polizei berichtet, reagierte der 41-Jährige nicht darauf, als die Beamten ihn ansprachen und baten, das Beil fallen zu lassen. Auch der Einsatz von Pfefferspray habe keine Wirkung gezeigt. Nachdem die Einsatzkräfte einen Warnschuss abgegeben hatten, konnten sie den Mann überwältigen. Kriminalpolizei untersucht Rechtmäßigkeit des Warnschusses Der 41-Jährige wurde wegen seiner psychischen Ausnahmesituation in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt. Auch eine Polizistin ist bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Die Kriminalpolizei in Memmingen untersucht nun, ob der Einsatz der Schusswaffe rechtmäßig war.