Die Verantwortlichen warten noch immer. Um 11.30 Uhr will die DLRG bekannt geben, ob das traditionelle Rennen stattfinden darf. Bedenken gibt es wegen der starken Strömung des Neckars.

Darf das traditionsreiche Stocherkahnrennen heute in Tübingen stattfinden? Die DLRG will ihre Entscheidung erst Donnerstagmittag, 11.30 Uhr, am Ort des Geschehens auf der Tübinger Platanenallee bekanntgeben. Bis dahin müssen alle warten - also Verantwortliche, Teilnehmende und Sicherheitspersonal, sowie die Zuschauer und Zuschauerinnen, die an Fronleichnam einen Ausflug nach Tübingen planen.

Stocherkahnrennen: Wetter und Neckar-Strömung entscheidend

Doch für alle gilt dasselbe: warten, bis die DLRG die Puzzleteile für die Entscheidung zusammengetragen hat. Das sind vor allem zwei entscheidende Kriterien: die Wetterprognose und die Strömungsgeschwindigkeit des Neckars, auf dem gestochert werden würde.

Am Mittwoch, also am Vortag des Rennens, hatte es so ausgesehen, als könne das Rennen trotz der starken Strömung stattfinden. Die Messungen der DLRG zeigten eine positive Tendenz. Doch in der Nacht ist wieder Regen gefallen - allerdings weniger als gedacht. Weiterer Regen ist aber angekündigt. Und so bleibt es für die Fans der Veranstaltung weiter spannend.