Am Donnerstag steht in Tübingen das Stocherkahnrennen an - zumindest theoretisch. Denn auf dem Neckar gibt es gerade Hochwasser. Ob das Rennen so stattfinden kann, ist unklar.

Tausende kommen jedes Jahr an Fronleichnam in die Tübinger Innenstadt. Denn das Stocherkahnrennen um die Neckarinsel ist ein Spektakel. Doch ob die Studenten in diesem Jahr in ihre Kähne steigen können, ist noch nicht sicher. Das hat die Studentenverbindung Turnerschaft Hohenstaufia, die das Rennen in diesem Jahr organisiert, auf Nachfrage des SWR mitgeteilt. Das Hochwasser auf dem Neckar könnte das Event ins Wasser fallen lassen.

Gewissheit gibt's erst am Tag des Rennens

Zu starke Strömung und ein zu hoher Wasserstand - das könnte dem Stocherkahnrennen 2024 einen Strich durch die Rechnung machen. Laut der Turnerschaft Hohenstaufia sind deswegen mehrere Sicherheitsbesprechungen mit der DLRG geplant, damit für die Teams keine Gefahr besteht. Gemeinsam überwachen die DLRG und die Verbindung den Pegel des Neckars. Am Donnerstag, wenige Stunden vor der geplanten Veranstaltung, gibt die Turnerschaft Hohenstaufia in Absprache mit der Stadtverwaltung und der DLRG grünes Licht - oder eben nicht.

Der Neckar in Tübingen hat durch das Hochwasser viel Treibholz angespült. Neben der starken Strömung könnte auch das beim Stocherkahnrennen gefährlich werden. SWR Roland Altenburger

Am Montag Hochwasser am Neckar

Sollte das Rennen abgesagt werden, kann es laut der Verbindung auch nicht vertagt werden. Das Stocherkahnrennen würde ein Jahr aussetzen. Bis Donnerstag bleibt es also spannend, ob das traditionelle Rennen ausgerichtet wird. So, wie die Pegel derzeit stehen, sieht es nicht danach aus. Denn die Werte am Montag hätten es nicht erlaubt, so die Turnerschaft Hohenstaufia. Denkbar wäre vielleicht auch eine einfachere Version des Rennens - eventuell nur mit Teams, die sich die Strömung zutrauen.

Zum Stocherkahnrennen gehört auch eine Kostümparade, denn jedes Team tritt unter einem bestimmten Motto und meist kostümiert auf. Auch das lockt immer tausende Menschen nach Tübingen. Doch bei all dem Wasser von oben und unten im Fluss ist auch die Kostümparade noch nicht in trockenen Tüchern.