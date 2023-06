Wer verliert, muss Lebertran trinken. Auf dem Neckar in Tübingen wird an Fronleichnam das traditionelle Stocherkahnrennen ausgetragen. Bier gibt´s für die Gewinner.

So viele Leute muss die Eberhardsbrücke in Tübingen nur einmal im Jahr tragen: Wenn ein großes Publikum versucht, einen Blick runter auf den Neckar zu werfen. Dort wird traditionell an Fronleichnam das Stocherkahnrennen ausgetragen. Das Rennen, bei dem studentische Teams gegeneinander antreten, gibt es seit 1956. Damals waren nur ein paar wenige Kähne dabei, heute sind es meist etwa fünfzig. Ein Team richtet das Spektakel aus, in diesem Jahr die Studentenverbindung "Landsmannschaft Ghibellinia".

Bier für die Gewinner, Lebertran für die Verlierer

Teams von verschiedenen Fachschaften, Vereinen und Verbindungen treten gegeneinander an, um den begehrten Titel des Stocherkahnrennen-Champions zu gewinnen. Da geht es meist laut und knapp zu, vor allem an der Engstelle unter der Brücke. Trocken verlässt jedenfalls niemand den Kahn. Das Gewinnerteam bekommt einen Pokal und ein Fass Bier. Das Verliererteam muss Lebertran trinken, darf dafür aber im kommenden Jahr das Rennen ausrichten.

Kostüme auf den Stocherkähnen

Was tausende Besucher außerdem anlockt, sind die Kostüme. Um 13 Uhr startet der Kostümwettbewerb. Ob Harry Potter, griechische Mythologie oder Wikinger - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Präsentation findet - natürlich - auf den Stocherkähnen statt, ab 13 Uhr. Das Gewinner-Kostüm wird mit einem Spanferkel belohnt.

So sah es im vergangenen Jahr aus:

Gute Aussichtsplätze am Neckar sind begehrt

Um 14 Uhr geht dann das Rennen los. Es wird wild gepaddelt und gestochert - 46 Kähne wollen in diesem Jahr die knapp zwei Kilometer lange Strecke in Angriff nehmen. Die Startlinie ist an der Fußgängerbrücke. Wer viel sehen will, sollte zeitig da sein, um sich einen guten Aussichtsplatz zu sichern.