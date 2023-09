Ausländerbehörde Stuttgart: Gespräche mit Trumpf über Unterstützung

Der Maschinenbauer Trumpf und die Stadt Stuttgart wollen diese Woche noch beraten, wie das Unternehmen die Ausländerbehörde unterstützen kann. Das Amt ist derzeit stark überlastet.

Die Stadt Stuttgart und Trumpf wollen noch in dieser Woche besprechen, wie das Maschinenbauunternehmen aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) die Ausländerbehörde unterstützen kann. Letzte Woche hatte Trumpfvorstand Mathias Kammüller der Stadt offiziell seine Hilfe angeboten. Am Mittwoch erklärte er gegenüber dem SWR, Mitarbeitende des Maschinenbauers würden gemeinsam mit Vertretern der Kommune überlegen, wie die aktuell schwierige Situation in der Ausländerbehörde verbessert werden könne. Vorstellbar sei, dass die unternehmensinterne Beratungsfirma Konzepte erarbeite, wie Abläufe und Prozesse in der Behörde verbessert werden könnten.

Trumpf-Chef Kammüller: "Viel Offenheit" bei der Stadt Stuttgart

Kammüller betonte, auch in seinem Unternehmen habe es schon oft schwierige Situationen gegeben. Gemeinsam mit den Verantwortlichen aus den Bereichen sei es jedoch immer gelungen, Lösungen zu finden. Bei der Stadt spüre er "viel Offenheit", so der Trumpf-Vorstand. Die Zeit dränge. Wenn man sich auf eine Zusammenarbeit einige, könnten bereits in vier Wochen erste Maßnahmen vorliegen, die schnelle Besserung brächten.

Stadt Stuttgart dankt Trumpf für Hilfsangebot

Die Stadt Stuttgart zeigte sich ein einer Stellungnahme dankbar für Hilfsangebote von Unternehmen, insbesondere der Firma Trumpf. "Das Ordnungsamt prüft, inwiefern eine Kooperation mit dem Ditzinger Technologieunternehmen hier zielführend sein kann - dazu laufen Gespräche", heißt es in der Erklärung. Ziel der Stadt sei, zunächst die Wartezeiten zu reduzieren und das unnötige Warten vor dem Gebäude zu vermeiden. "Langfristig wollen wir wieder einen zufriedenstellenden Service anbieten", heißt es weiter. Dazu müsse noch "an vielen Stellschrauben gedreht werden".

Fast jede dritte Stelle in Ausländerbehörde nicht besetzt

Nach Angaben der Stadt Stuttgart ist aktuell fast jede dritte Stelle in der Ausländerbehörde nicht besetzt, täglich stehen Antragstellende in langen Schlangen vor dem Amt. Die Stadt hat Besserung angekündigt und will unter anderem online Termine für Menschen anbieten, deren Visum in Kürze ausläuft.