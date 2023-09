Auf einem Hofgut im Kreis Esslingen ist am Wochenende eine Frau ums Leben gekommen. Die Polizei spricht von einem tragischen Unfall.

Eine Frau ist am Sonntagvormittag auf einem Hofgut in Lichtenwald (Kreis Esslingen) ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie ein Polizeisprecher am Montag auf SWR-Nachfrage sagte, waren offenbar mehrere Pakete mit Streugut auf sie gestürzt. Ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber gekommen war, konnte die Frau nicht mehr retten. Sie starb noch am Unfallort.

Pferdehof im Kreis Esslingen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Frau hatte auf dem Hof ihre Pferde untergebracht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte die Frau offenbar von einer Palette ein Paket mit Streugut entnehmen. Dabei fielen mehrere der aufgestapelten Pakete zu Boden und trafen die Frau. Die Pakete haben laut Polizei ein Gewicht von jeweils 20 Kilogramm.

Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.