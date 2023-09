Das Volksfest auf dem Wasen hat begonnen. Auf dem Fest warten Neuheiten. Und für Pendler gibt es schlechte Nachrichten. Der Wochenrückblick für Stuttgart und die Region.

Hallo. Ich bin Siri Warrlich und Redakteurin beim SWR in Stuttgart. Im Wochenrückblick geht es dieses Mal um den Cannstatter Wasen, lange Schlangen vor dem Amt in der Stuttgarter Innenstadt und um die S-Bahn.

Eigentlich ist Karl Göbel aus Göppingen gelernter Kaufmann und Metzgermeister. Aber in den letzten Wochen hat sein Job mehr mit Detektivarbeit zu tun. Auf dem Cannstatter Wasen organisiert der 60-Jährige dieses Jahr das Albdorf - also einen Teil des Wasengeländes mit 32 Essens- und Getränkeständen.

Auch dieses Jahr dürften sich auf dem Wasen zum Volksfest wieder viele Menschen tummeln. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Das Besondere am Albdorf: Drei Viertel aller Produkte, die in den Essensbuden verarbeitet werden, sollen aus Baden-Württemberg kommen. Dafür muss Karl Göbel Detektivarbeit leisten und Bäuerinnen und Bauern finden, die überhaupt die notwendigen Mengen liefern können.

"Wo kriegen wir Ketchup aus Baden-Württemberg her? Werden hier überhaupt so viele Tomaten angebaut?", sagte Karl Göbel zu mir am Telefon - ein Beispiel für die Fragen, die er sich in letzter Zeit stellt.

Für das Volksfest brauchen wir Produkte in großen Mengen. Dafür regionale Erzeuger zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht.

Oder Pilze: Für die 17 Tage Cannstatter Wasen braucht das Albdorf laut Göbel zwischen 500 Kilo und einer Tonne Pilze, denn Pilzpfanne sei ein sehr beliebtes Gericht auf dem Fest. Bei den Pilzen wird es Göbel wohl nicht schaffen, dass alle aus Baden-Württemberg kommen. Falls Bauern aus dem Südwesten noch Pilze in großen Mengen liefern können, sollen sie sich gerne an Göbel wenden, lässt er ausrichten.

Mit der Baden-Württemberg-Quote wollen Göbel und seine Partnerinnen und Partner regionale Produkte in den Vordergrund stellen und bekannter machen. Auch das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium ist mit an Bord. "Wir wollen die Wertschöpfungsketten in der Region halten", sagt Göbel. Deshalb gibt's auf dem Albdorf zum Beispiel auch Churros oder Langosch mit Mehl von der schwäbischen Alb.

Langosch ist auf Volksfesten beliebt. Beim Albdorf soll das Mehl dafür von der schwäbischen Alb kommen. SWR

Für den Wasen 2024 hat sich Karl Göbel ein großes Ziel gesetzt: Dann sollen im Idealfall sogar 100 Prozent aller Albdorf-Produkte aus BW kommen. Dafür dürfte noch einiges an Detektivarbeit nötig sein.

Albdorf auf dem Wasen: Viele Produkte aus BW - wie findet ihr das? Das ist doch nur Werbung für hiesige Bauern. Ich sehe das kritisch. Ich finde das eine gute Sache. Mir ist es völlig egal, wo das Essen herkommt, das ich auf dem Wasen esse. Abschicken

Vergangene Woche haben wir euch gefragt, wie ihr es findet, dass Studierende aus Zürich und Luzern den Weltrekord der Uni Stuttgart für den schnellsten E-Rennwagen gebrochen haben. Die Mehrheit von euch (60 Prozent) meinte dazu: "Ehre, wem Ehre gebührt".

Über das Albdorf auf dem Cannstatter Wasen hat SWR4 BW am 20. September 2023 berichtet.

Bei der Stuttgarter Ausländerbehörde herrschen seit Wochen chaotische Zustände. Bereits in der Nacht und am frühen Morgen bilden sich vor dem Gebäude in der Eberhardstraße regelmäßig lange Schlangen.

Menschen aus dem Ausland, die häufig für die Arbeit auf wichtige Dokumente angewiesen sind oder eine Verlängerung der Duldung benötigen, warten stundenlang mit Campingstühlen auf einen Termin. Firmen, die auf Mitarbeiter aus anderen Ländern angewiesen sind, kritisiert die Zustände ebenso wie der Flüchtlingsrat.

Meine Kollegin Vanessa Sieck hat diese Woche zu dem Thema recherchiert. In dem Video unten berichtet sie von einem Fall, der zeigt, wie die Probleme bei der Ausländerbehörde zum Beispiel auch Auswirkungen für Kitas haben:

Bei Vanessas Recherche nannten ihr manche Menschen Verbesserungsvorschläge, die in dem Fernsehbeitrag keinen Platz mehr fanden.

Zum Beispiel hat der Stuttgarter Stadtrat Dejan Perc von der SPD ihr gesagt, dass im Gebäude der Ausländerbehörde in manchen Räumen Wahlurnen gelagert würden. Die könnten woanders hingebracht werden, damit ein Teil der Menschen wenigstens drinnen warten könnte - schließlich steht der Herbst vor der Tür.

Das Problem an sich mit den langen Wartezeiten würde dieser Vorschlag natürlich auch nicht lösen. Warum kommt die Stadt Stuttgart nicht hinterher, die Anträge der Menschen zu bearbeiten? Mit dieser Frage hat der SWR diese Woche auch den zuständigen Ordnungsbürgermeister der Stadt Stuttgart Clemens Maier konfrontiert.

Über das Ausländeramt berichtete SWR Aktuell am 20. September 2023.

Bei der S-Bahn Stuttgart läuft es nicht rund: fehlende Fahrzeuge, immer neue Baustellen und Verspätungen. Und jetzt hat die S-Bahn auch noch angekündigt, dass der Fahrplan ausgedünnt werden soll.

Bislang wechseln die S-Bahnen abends erst ab 20:30 Uhr in den Halbstundentakt, davor fahren sie häufiger. Ab dem 10. Dezember sollen die Bahnen dann schon ab 19 Uhr nur noch alle halbe Stunde fahren, wie die Deutsche Bahn ankündigte. Samstags sollen die S-Bahnen ganztägig im Halbstundentakt fahren, bislang gibt es samstags einen Viertelstundentakt. Die Regelung gilt nach jetziger Planung für ein Jahr.

Die Bahn begründet den ausgedünnten Fahrplan damit, dass sie die neue europäische Leit- und Sicherheitstechnik ETCS (European Train Control System) serienmäßig in ihre Züge einbauen will. ETCS - vielleicht habt ihr das in letzter Zeit schonmal gehört. Was ETCS eigentlich genau ist, erklärt mein Kollege Frieder Kümmerer in diesem kurzen Video zur Neubaustrecke Ulm-Wendlingen, wo die Technik auch zum Einsatz kommt:

ETCS hat auch für Stuttgart 21 eine große Bedeutung. Mit der Technik soll ab Dezember 2025 im Raum Stuttgart alles besser werden: schnellere Verbindungen, mehr Züge, mehr Zuverlässigkeit. Doch damit die Pläne aufgehen, muss die Technik auch so funktionieren wie geplant. Wird das wirklich funktionieren? Dazu hat mein Kollege Frieder recherchiert. Falls euch das interessiert, empfehle ich euch noch diesen Artikel - wieder mit Video:

Über die Fahrplanausdünnung bei der S-Bahn hat SWR4 BW am 20. September 2023 berichtet.

Das hat euch in dieser Woche auch interessiert:

Was hat euch in dieser Woche noch beschäftigt? Schreibt uns: online.studiostuttgart@swr.de